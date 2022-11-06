https://sputnikarabic.ae/20221106/طالبان-تهاجم-بايدن-بعد-وصفه-لأفغانستان-بأنها-مكان-هجره-الله-1069875109.html

‏"طالبان" تهاجم بايدن بعد وصفه لأفغانستان بأنها "مكان هجره الله"‏

‏"طالبان" تهاجم بايدن بعد وصفه لأفغانستان بأنها "مكان هجره الله"‏

هاجمت حكومة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) بشدة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد وصفه ‏لأفغانستان بأنها "مكان مهجور من الله"‏. 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T08:53+0000

2022-11-06T08:53+0000

2022-11-06T08:53+0000

جو بايدن

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي، عقد أمس السبت في العاصمة الأفغانية كابول: "أولئك الذين يدلون بهذه التصريحات يفعلون ذلك من منطلق إحباطهم وحسدهم لأفغانستان"، وفقا لإذاعة "فويس أوف أمريكا".ومضى يروج لعودة السلام والاستقرار إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا، منذ استيلاء "طالبان" على السلطة، قائلا إن الأفغان "يمضون حياتهم اليومية بشكل طبيعي".وخلال خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضي في ولاية كاليفورنيا، أثنى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قدامى المحاربين لخدمتهم في أفغانستان، وأشار مرارا وتكرارا إلى البلاد على أنها "مكان مهجور من الله"، وروى رحلاته العديدة إلى منطقة الحرب الأفغانية وقما كان عضوا في مجلس الشيوخ ونائبا لرئيس الولايات المتحدة.وقال بايدن: "لقد ذهب الكثير منكم إلى أفغانستان، لقد كنت في كل جزء منها، إنه مكان مهجور من قبل الله - إنه مكان مهجور من قبل الله".وأضاف المتحدث باسم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، ذبيح الله مجاهد، في المؤتمر الصحفي، أمس السبت، إن "طالبان لا تحتاج إلى دعم من الدول الأخرى لإعادة بناء البلاد"، مؤكدا أن الأفغان "قادرون" على القيام بذلك بأنفسهم.وأردف: "ومع ذلك، فإن هدفنا وكذلك حاجتنا هو السعي إلى علاقات دبلوماسية أفضل وجديرة بالثقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك أمريكا".وأضاف مجاهد: "نرحب بالاتصالات والتفاعلات المشروعة مع أي دولة من أجل تعزيز العلاقات المتبادلة"، ولفت إلى أن ممثلي حكومته أكدوا مرارا وتكرارا في اتصالاتهم الأخيرة مع المسؤولين الأمريكيين على الحاجة إلى بناء علاقات "بناءة"، لتمكين الجانبين من معالجة الاهتمامات المشتركة.وسحب الرئيس الأمريكي جميع القوات الأمريكية إلى جانب حلفاء "الناتو" من أفغانستان، في أغسطس/ آب 2021، بعد 20 عاما من الحرب هناك، لتستولي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم هناك.

https://sputnikarabic.ae/20221105/-ما-الذي-قصده-بايدن-بتصريحه-سوف-نحرر-إيران-قريبا-1069857091.html

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