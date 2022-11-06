عربي
https://sputnikarabic.ae/20221106/غوتيريش-يشيد-بجهود-سلطنة-عمان-في-دعم-الأمن-والاستقرار-في-الشرق-الأوسط-والعالم-1069872706.html
غوتيريش يشيد بجهود سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم
غوتيريش يشيد بجهود سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بجهود سلطنة عمان في دعم الأمن والسلام ‏والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.‏ 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T06:13+0000
2022-11-06T06:13+0000
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
سلطنة عمان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104063/04/1040630462_0:71:3600:2096_1920x0_80_0_0_8284904e6981afd371fb35df1d0fc0e0.jpg
جاء ذلك خلال زيارة أجراها غوتيريش، اليوم الأحد، إلى مقر وفد سلطنة عمان الدائم في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.واعتبر غوتيريش أن المكانة والاحترام اللذين تتمتع بهما سلطنة عمان على المسرح الدولي، وثقافة التسامح والتعايش لدى العُمانيين مرآة تعكس الإرث الحضاري لسلطنة عمان.
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104063/04/1040630462_134:0:3106:2229_1920x0_80_0_0_7f74e21b9479bdaf9c3d88f56a71ed00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, سلطنة عمان, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, سلطنة عمان, العالم العربي

غوتيريش يشيد بجهود سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم

06:13 GMT 06.11.2022
© AP Photo / Khalil Senosiالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
© AP Photo / Khalil Senosi
تابعنا عبرTelegram
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بجهود سلطنة عمان في دعم الأمن والسلام ‏والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.‏
جاء ذلك خلال زيارة أجراها غوتيريش، اليوم الأحد، إلى مقر وفد سلطنة عمان الدائم في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
واعتبر غوتيريش أن المكانة والاحترام اللذين تتمتع بهما سلطنة عمان على المسرح الدولي، وثقافة التسامح والتعايش لدى العُمانيين مرآة تعكس الإرث الحضاري لسلطنة عمان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала