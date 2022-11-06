https://sputnikarabic.ae/20221106/غوتيريش-يشيد-بجهود-سلطنة-عمان-في-دعم-الأمن-والاستقرار-في-الشرق-الأوسط-والعالم-1069872706.html
غوتيريش يشيد بجهود سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم
غوتيريش يشيد بجهود سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بجهود سلطنة عمان في دعم الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T06:13+0000
2022-11-06T06:13+0000
2022-11-06T06:13+0000
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
سلطنة عمان
العالم العربي
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جاء ذلك خلال زيارة أجراها غوتيريش، اليوم الأحد، إلى مقر وفد سلطنة عمان الدائم في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.واعتبر غوتيريش أن المكانة والاحترام اللذين تتمتع بهما سلطنة عمان على المسرح الدولي، وثقافة التسامح والتعايش لدى العُمانيين مرآة تعكس الإرث الحضاري لسلطنة عمان.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, سلطنة عمان, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, سلطنة عمان, العالم العربي
غوتيريش يشيد بجهود سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم
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أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بجهود سلطنة عمان في دعم الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها غوتيريش، اليوم الأحد، إلى مقر وفد سلطنة عمان الدائم في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
واعتبر غوتيريش أن المكانة والاحترام اللذين تتمتع بهما سلطنة عمان على المسرح الدولي، وثقافة التسامح والتعايش لدى العُمانيين مرآة تعكس الإرث الحضاري لسلطنة عمان.