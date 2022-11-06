https://sputnikarabic.ae/20221106/قادة-الجيش-السوداني-يبدون-ملاحظات-على-مسودة-الدستور-نتنياهو-يبدأ-مشاورات-تشكيل-الحكومة-1069879933.html

قادة الجيش السوداني يبدون ملاحظات على مسودة الدستور... نتنياهو يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

قادة الجيش السوداني يبدون ملاحظات على مسودة الدستور... نتنياهو يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجع كييف سرا على إظهار انفتاحها على التفاوض مع موسكو. وقالت الصحيفة، إن واشنطن... 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T13:24+0000

2022-11-06T13:24+0000

2022-11-06T13:24+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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قادة الجيش السوداني يبدون ملاحظات على مسودة الدستور.. نتنياهو يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة قادة الجيش السوداني يبدون ملاحظات على مسودة الدستور.. نتنياهو يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

وبحسب الصحيفة، تتزايد المخاوف في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية والوقود وسط العملية الروسية المستمرة في أوكرانيا.وكانت المحادثات الروسية الأوكرانية قد بدأت في نهاية فبراير/شباط بعد بدء العملية العسكرية لموسكو. فيما اختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات في إسطنبول في 29 مارس/آذار، وتوقفت المحادثات منذ ذلك الحين.قال الدبلوماسي العربي السابق مسعود معلوف إن الإدارة الأمريكية لم تغير موقفها من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لافتا إلى أن هناك أعضاء من الحزب الجمهوري يضغطون باتجاه تخفيف الدعم غير المحدود لأوكرانيا والتسليح الأمريكي المفرط لكييف الذي يصب في اتجاه إطالة أمد الحرب.وأضاف معلوف أنه بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثامن من نوفمبر فإن هناك أشياء كثيرة سوف تتغير فيما يتعلق بالعملية العسكرية.وأشار معلوف إلى أن ما قالته "الواشنطن بوست" ذو دلالة على تغير ما ربما ستقدم عليه الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذه الأزمة، وربما يكون بالون اختبار للرأي العام الأمريكي والعالمي.قادة الجيش السوداني يشتبكون مع مسودة الدستور الجديد ويبدون ملاحظات عليها تمهيدا للاتفاق حولهاقدم قادة الجيش في السودان ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية ، وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد إلى إدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.واشترط قادة الجيش السوداني على "الآلية الثلاثية" الدولية، التي تتوسط بين العسكريين والمدنيين للتوصل إلى حل للانسداد السياسي في السودان، التوافق على رئيس دولة مدني يمثل السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بدلاً من "مجلس للسيادة موسّع"، لكي يوافق الجيش على مسودة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين.كما اشترط قادة الجيش النص في مسودة الدستور على أن تصبح "قوات الدعم السريع" جزءاً من الجيش، وأيضاً حذف النصوص التي تدين القادة العسكريين مباشرة، وذلك لكي تصبح المسودة المقترحة أساساً عملياً للتفاوض المزمع بينهم وبين تحالف "الحرية والتغيير".قالت أسماء محمود الأمين العام للحزب الجمهوري السوداني إن الأخبار متضاربة حول الوثيقة الدستورية المقدمة من نقابة المحامين خاصة فيما يتعلق بمطالب العسكريين، لافته إلى أنه لابد من الانتظار قليلا حتى تتضح الصورة.وأضافت الأمين العام للحزب الجمهوري أن الوثيقة المقدمة من نقابة المحامين بصورتها الحالية تبدو معقولة ومن الممكن أن تكون مخرجًا من الأزمة لو تجنبنا التناحر الحزبي والسياسي.وأشارت أسماء محمود إلى أن رؤيتنا تتلخص في أن مهمة الجيش معروفة ومحددة في كل دساتير العالم وهي حماية الحدود، وهذا هو طرحنا في الحزب الجمهوري وطرح القوى الثورية، هي عودة الجيش إلى ثكناته وإدماج كل القوى العسكرية والمليشيات في الجيش الوطني.نتنياهو يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع رؤساء أحزاب اليمين قبل تكليفه رسميابدأ زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو مفاوضات مع حلفائه المتدينين واليمين المتطرف لتشكيل حكومة وذلك قبل تكليفه رسميا من الرئيس الإسرائيلي والتي يرجّح بأن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية الإسرائيلية الاكثر انتشارا صورا لنتانياهو مع إيتمار بن غفير، الشخصية اليمينية المتطرفة التي يبدو أنها ستصبح لاعباً رئيسياً في الحكومة الجديدة.وفاز نتانياهو بأغلبية مقاعد الكنيست وأظهرت النتائج حصول حزب الليكود برئاسته على 32 مقعدا، و18 مقعدا للحزبين المتدينين المتشددين "يهودوت هتوراه" لليهود الاشكناز الغربين وحزب "شاس" لليهود الشرقيين (سفراديم)، و14 مقعدًا لتحالف اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية".وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاسة نتانياهو حصلت على 64 مقعدا، أي أغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لتسدل الستار بالتالي على حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي.قال د.أحمد رفيق عوض المتخصص في الشأن الإسرائيلي إن نتننياهو ضمن الأغلبية ولن يستطيع القانون أن يتجاوزه وسيكلفه الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة هو وائتلافه من الأحزاب الصغيرة اليمينية .وأشار عوض إلى أن السيناريو الأول لتشكيل الحكومة سيكون من الأحزاب اليمينية المتطرفة والفاشية، والسيناريو الثاني هو أن يلجأ إلى يمين الوسط المتمثل في غانتس ولابيد لكي يهرب من ابتزاز الأحزاب المتطرفة بالتوسع في المستوطنات والضغط بعنف متزايد على الفلسطينيين وهو ما سيعرضه لانتقادات دولية واسعة.انطلاق قمة المناخ "كوب 27 " في شرم الشيخ بحضور عالمي كبيرانطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية، قمة المناخ "كوب 27" وسط طموحات كبيرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، بمشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة فضلاً على منظمات المجتمع المدني والعلماء.وتحولت شرم الشيخ إلى مدينة خضراء لاستقبال "كوب 27"، ودشنت المدينة 3 محطات لتوليد الطاقة الشمسية، كما تم تشغيل وسائل النقل الخضراء، التي تتضمن 250 حافلة تعمل بالكهرباء والغاز، وذلك حتى تقدم المدينة نموذجاً واقعياً وحقيقياً لكيفية الحفاظ على البيئة.وتستضيف "قمة المناخ" 6 اجتماعات دولية، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.قال رئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين "إن أهم النقاط المطروحة على جدول القمة كانت مطروحة في القمم الأساسية السابقة إلى حد كبير وخصوصاً القمة الأخيرة قمة المناخ 26 التي عقدت في اسكتلندا في نفس هذا التوقيت من العام الماضي وهو سعي العالم لمواجهة أزمة الاحتباس الحراري، فهناك هدف أممي كبير يتمثل في خفض درجة الحرارة بمقدار درجة ونصف حتى تعود ما قبل الثورة الصناعية عام 1850 فقد زادت درجات الحرارة منذ ذلك الوقت أربع درجات تقريباً على سطح الكرة الأرضية مما أدى ذلك الأمر إلى زيادة الاحتباس الحراري وبالتالي مزيد من الأخطار التي تهدد الكوكب بأكمله من نواحي كثيرة بدايةً بالمحاصيل وصولاً إلى زيادة حالات الوفيات".وأضاف حسين أن قدرة هذه القمة أن تلبي ما تم الاتفاق عليه في القمم السابقة "خاصةً في جزئية التمويل المتعلق بدفع ما تعهدت به الدول الغنية للدول الفقيرة تعويضاً عن ما عانته هذه الدول بسبب التلوث الذي تسببت فيه الدول الغنية " وهذا الأمر يمثل مشكلة لأن الدول الغنية تتعهد في كل مرة ولا تنفذ، لذلك هناك مشكلتان رئيسيتان أولهما كيف يمكن الوصول إلى خفض درجة حرارة الأرض وتقليل نسبة الانبعاثات الحرارية وثانيهما دعم الدول الفقيرة والنامية وتقديم التمويل لها، بالتالي إذا تمكنت هذه القمة من تحقيق أي منهم سيعتبر نجاح كبير جداً لقمة شرم الشيخ".غازبروم تعلن شحن 42 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانياأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن حجم إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، والتي تمر عبر أوكرانيا، يبلغ 42.4 مليون متر مكعب يوميا.وأشارت الشركة - في بيان إلى أن "غازبروم" تستمر في توفير الغاز الروسي للنقل عبر الأراضي الأوكرانية من خلال محطة سودزا الروسية لضخ الغاز وذلك بالكميات التي تُصدق عليها أوكرانيا.وأضافت الشركة أن حجم الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بلغ 42.4 مليون متر مكعب يوميا حتى اليوم السبت، لافتة إلى أن موسكو تقدمت بطلب لضخ الغاز الطبيعي عبر محطة سوخرانوفكا لكن تم رفضه.وأصبح خط الأنابيب الذي يمر بأوكرانيا المسار الوحيد لإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، مشيرة إلى أن الضخ عبر أنابيب خط "سيل الشمال" تم تعليقها بشكل كامل.قال الباحث في الشئون الاقتصادية والطاقة زياد ناصر الدين "إن احتياجات أوروبا تصل لخمسمئة مليار متر مكعب من الغاز سنوياً وبالتالي هذا الرقم وهو 42 مليون متر مكعب صغير جداً لكن يعطي مؤشر مهم على أن حاجة أوروبا الأساسية يمكن الحصول عليها من روسيا، علماً بأن روسيا تؤمن حاجة أوروبا من الغاز ولكن حتى الآن لم تستطع أوروبا تأمين البديل، لأن البديل صعب جداً خاصة وأنها كمية كبيرة، ولا يوجد أحد في العالم يستطيع تأمين هذه الكمية الكبيرة أي 60% من هذه الاحتياجات التي تحتاجها الصناعة الأوروبية وحتى واقع الشتاء وعملية التدفئة في أوروبا والكثير من الأمور قد تحتاج لكميات كبيرة من الغاز والطاقة لذلك يشكل الغاز الروسي عامل دعم مباشر وغير مباشر لكافة مناحي الحياة الاجتماعية في أوروبا.وأضاف ناصر أن الواقع يقول إن هذه الكمية المحدودة من الغاز قد تكون رسالة تحمل في طياتها بعد سياسي على أن روسيا تستطيع أن تخفف الأزمة عن الدول الأوروبية إذا تم اتخاذ القرارات الصحيحة والابتعاد عن الإجراءات التي قد تزيد من حدة التوتر مثل محاصرة روسيا واستمرار هذه الأزمة، خاصةً وأن الأصوات بدأت ترتفع في أوروبا بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية والتساؤل حول فائدتها وهي تعود بالسلب على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأوروبية".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..

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