https://sputnikarabic.ae/20221106/مباحثات-روسية-إيرانية-حول-سوريا-واليمن-وليبيا-1069893991.html
مباحثات روسية إيرانية حول سوريا واليمن وليبيا
مباحثات روسية إيرانية حول سوريا واليمن وليبيا
انعقدت مباحثات روسية إيرانية، اليوم الأحد، بين كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، مع المستشار الأعلى، نائب وزير الخارجية... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T20:59+0000
2022-11-06T20:59+0000
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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن المباحثات تناولت آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، كما ركزت على مستجدات الملفات السورية واليمنية والليبية.من جانبه، أكد خاجي على ضرورة الانفراج السياسي وتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا فضلا عن إعادة بناء الوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب السوري، كما دعا إلى استمرار المساعدات الإيرانية والروسية، وتكثيف الدعم الدولي لسوريا.وتطرقت المباحثات إلى آخر التطورات على الساحة الليبية واليمنية، حيث أكد المسؤول الإيراني على التمسك بالوحدة الوطنية واحترام سلامة ووحدة الأراضي وتسوية الخلافات بالطرق السياسية في كلا البلدين، ودون تدخل أجنبي.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، كما أدان عبد اللهيان "الضجيج" الذي تثيره الدول الغربية.وبحسب الوكالة، فإن وزير الخارجية الإيراني "أشار إلى أن الضجة التي أثارتها بعض الدول الغربية بزعم قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا كاذبة تمامًا فيما يتعلق بالصواريخ، أما بالنسبة للطائرات المسيرة، تم التسليم قبل أشهر قليلة من النزاع".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار إيران
مباحثات روسية إيرانية حول سوريا واليمن وليبيا
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انعقدت مباحثات روسية إيرانية، اليوم الأحد، بين كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، مع المستشار الأعلى، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ورشين.
وقالت وكالة
"إرنا" الإيرانية إن المباحثات تناولت آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، كما ركزت على مستجدات الملفات السورية واليمنية والليبية.
من جانبه، أكد خاجي على ضرورة الانفراج السياسي وتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا فضلا عن إعادة بناء الوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب السوري، كما دعا إلى استمرار المساعدات الإيرانية والروسية، وتكثيف الدعم الدولي لسوريا.
وتطرقت المباحثات إلى آخر التطورات على الساحة الليبية واليمنية، حيث أكد المسؤول الإيراني على التمسك بالوحدة الوطنية واحترام سلامة ووحدة الأراضي وتسوية الخلافات بالطرق السياسية في كلا البلدين، ودون تدخل أجنبي.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، كما أدان عبد اللهيان "الضجيج" الذي تثيره الدول الغربية.
وبحسب الوكالة، فإن وزير الخارجية الإيراني "أشار إلى أن الضجة التي أثارتها بعض الدول الغربية بزعم قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا كاذبة تمامًا فيما يتعلق بالصواريخ، أما بالنسبة للطائرات المسيرة، تم التسليم قبل أشهر قليلة من النزاع".