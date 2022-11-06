https://sputnikarabic.ae/20221106/محمد-صلاح-يحرز-هدفين-ويقود-ليفربول-إلى-انتصار-مهم-على-توتنهام-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1069892531.html
محمد صلاح يحرز هدفين ويقود ليفربول إلى انتصار مهم على توتنهام في الدوري الإنجليزي... فيديو
محمد صلاح يحرز هدفين ويقود ليفربول إلى انتصار مهم على توتنهام في الدوري الإنجليزي... فيديو
قاد اللاعب المصري، محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T19:35+0000
2022-11-06T19:35+0000
2022-11-06T19:35+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069892043_0:0:2058:1157_1920x0_80_0_0_9ee15c11615a9c1fe1c02d473ab19ebd.jpg
واستطاع ليفربول انتزاع الفوز والانتصار بنتيجة 2-1، من على ملعب توتنهام، بفضل هدفين لنجمه المصري محمد صلاح، سجلهما بالشوط الأول من اللقاء.وسجل صلاح الهدفين في الدقيقتين 11 و40، قبل أن يقلص قائد توتنهام هاري كين الفارق بهدف في الدقيقة 70.وارتفع ليفربول للمركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تراجع توتنهام للمركز الرابع خلف نيوكاسل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069892043_0:0:1828:1371_1920x0_80_0_0_bbf0d32b457cf8200050b3864f8ba009.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول
محمد صلاح يحرز هدفين ويقود ليفربول إلى انتصار مهم على توتنهام في الدوري الإنجليزي... فيديو
تابعنا عبر
قاد اللاعب المصري، محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر.
واستطاع ليفربول انتزاع الفوز والانتصار بنتيجة 2-1، من على ملعب توتنهام، بفضل هدفين لنجمه المصري محمد صلاح، سجلهما بالشوط الأول من اللقاء.
وسجل صلاح الهدفين في الدقيقتين 11 و40، قبل أن يقلص قائد توتنهام هاري كين الفارق بهدف في الدقيقة 70.
وارتفع ليفربول للمركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تراجع توتنهام للمركز الرابع خلف نيوكاسل.