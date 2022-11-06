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https://sputnikarabic.ae/20221106/مصدر-أمني-عراقي-يؤكد-وجود-أكثر-من-10-مفقودين-تحت-أنقاض-مبنى-تجاري-منهار-جزئيا-وسط-بغداد-1069893541.html
مصدر أمني عراقي يؤكد وجود أكثر من 10 مفقودين تحت أنقاض مبنى تجاري منهار جزئيا وسط بغداد
مصدر أمني عراقي يؤكد وجود أكثر من 10 مفقودين تحت أنقاض مبنى تجاري منهار جزئيا وسط بغداد
أكد مصدر أمني عراقي وجود أكثر من 10 مفقودين إثر انهيار جزء من مبني تجاري بمنطقة الوزيرية وسط بغداد عقب نشوب حريق به. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T20:25+0000
2022-11-06T20:25+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر الأمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "يوجد أكثر من 10 مفقودين، وسبب الحريق هو انعدام إجراءات السلامة داخل المبنى".ونوه المصدر إلى أن "وزارة الداخلية فتحت تحقيقا بشأن الحادث".وأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق مخازن منطقة الوزيرية ببغداد بالكامل، فيما شرعت بعمليات البحث عن المفقودين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وذكرت المديرية في بيان أن " الدفاع المدني تمكن من إخماد حادث حريق مخازن الوزيرية بالكامل وشرع بعمليات البحث عن المفقودين بمشاركة فرق تخصصية من فريق البحث والإنقاذ التابع للمديرية".وأشارت المديرية إلى أن الحادث أدى إلى إصابة مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وضابط بالمديرية و10 من رجال الإطفاء.
https://sputnikarabic.ae/20221106/حريق-ضخم-يلتهم-مجمعا-تجاريا-في-بغداد-ويتسبب-بإصابة-20-عنصرا-من-الدفاع-المدني-فيديو-1069890222.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

مصدر أمني عراقي يؤكد وجود أكثر من 10 مفقودين تحت أنقاض مبنى تجاري منهار جزئيا وسط بغداد

20:25 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubayeأفراد الطوارئ والإنقاذ العراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى من 4 طوابق انهار في حي الكرادة ببغداد، العراق،
أفراد الطوارئ والإنقاذ العراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى من 4 طوابق انهار في حي الكرادة ببغداد، العراق، - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye
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أكد مصدر أمني عراقي وجود أكثر من 10 مفقودين إثر انهيار جزء من مبني تجاري بمنطقة الوزيرية وسط بغداد عقب نشوب حريق به.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر الأمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "يوجد أكثر من 10 مفقودين، وسبب الحريق هو انعدام إجراءات السلامة داخل المبنى".
ونوه المصدر إلى أن "وزارة الداخلية فتحت تحقيقا بشأن الحادث".
وأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق مخازن منطقة الوزيرية ببغداد بالكامل، فيما شرعت بعمليات البحث عن المفقودين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
تصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في بغداد ويتسبب بإصابة 20 عنصرا من الدفاع المدني... فيديو
18:19 GMT
وذكرت المديرية في بيان أن " الدفاع المدني تمكن من إخماد حادث حريق مخازن الوزيرية بالكامل وشرع بعمليات البحث عن المفقودين بمشاركة فرق تخصصية من فريق البحث والإنقاذ التابع للمديرية".
وأشارت المديرية إلى أن الحادث أدى إلى إصابة مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وضابط بالمديرية و10 من رجال الإطفاء.
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