https://sputnikarabic.ae/20221106/مصرع-شخص-وإصابة-46-آخرين-بعد-سقوط-حافلة-مدرسية-في-واد-في-الفلبين-1069871709.html
مصرع شخص وإصابة 46 آخرين بعد سقوط حافلة مدرسية في واد في الفلبين
مصرع شخص وإصابة 46 آخرين بعد سقوط حافلة مدرسية في واد في الفلبين
سقطت حافلة مدرسية بعد فقدان السيطرة عليها في واد في مقاطعة شمال غرب مانيلا يوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 46 آخرين، حسبما ذكرت الشرطة... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T02:11+0000
2022-11-06T02:11+0000
2022-11-06T02:11+0000
الفلبين
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وقالت الشرطة، إن الحافلة المدرسية كانت تقل 47 شخصا معظمهم معلمون من مدينة كويزون سيتي، وهي ضاحية في منطقة مانيلا الحضرية.وأفادت حكومة مدينة كويزون سيتي، أن المعلمين كانوا عائدين إلى مانيلا بعد حضور نشاط تدريبي في بلدة أوراني بمقاطعة باتان عندما وقع الحادث قبل الظهر بقليل.وقال سائق الحافلة للشرطة، إن فرامل الحافلة تعطلت أثناء المرور في منعطف خطر قبل أن تسقط في الوادي الذي يصل عمقه إلى 60 مترا.
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الفلبين
مصرع شخص وإصابة 46 آخرين بعد سقوط حافلة مدرسية في واد في الفلبين
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سقطت حافلة مدرسية بعد فقدان السيطرة عليها في واد في مقاطعة شمال غرب مانيلا يوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 46 آخرين، حسبما ذكرت الشرطة الفلبينية.
وقالت الشرطة، إن الحافلة المدرسية كانت تقل 47 شخصا معظمهم معلمون
من مدينة كويزون سيتي، وهي ضاحية في منطقة مانيلا الحضرية.
وأفادت حكومة مدينة كويزون سيتي، أن المعلمين كانوا عائدين إلى مانيلا بعد حضور نشاط تدريبي في بلدة أوراني بمقاطعة باتان عندما وقع الحادث قبل الظهر بقليل.
وقال سائق الحافلة للشرطة، إن فرامل الحافلة تعطلت أثناء المرور في منعطف خطر قبل أن تسقط في الوادي الذي يصل عمقه إلى 60 مترا.