https://sputnikarabic.ae/20221106/مطار-شرم-الشيخ-يستقبل-أكثر-من-300-طائرة-قبل-قمة-المناخ-1069894911.html
مطار شرم الشيخ يستقبل أكثر من 300 طائرة قبل قمة المناخ
مطار شرم الشيخ يستقبل أكثر من 300 طائرة قبل قمة المناخ
استقبل مطار شرم الشيخ الدولي خلال الأيام القليلة الماضية ما يتجاوز 300 طائرة، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نسخته الـ27. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T21:40+0000
2022-11-06T21:40+0000
2022-11-06T21:40+0000
مصر
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "اليوم السابع" أن المواقع الملاحية أظهرت العدد الهائل من الطائرة المتوجهة إلى مصر، وتحديدًا لمطار شرم الشيخ الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث إنه كان هناك استعدادات قوية من قبل مطار شرم الشيخ من أجل استقبال الضيوف.وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن مطار شرم الشيخ كان يعمل خلال الفترة الماضية على مدار الساعة من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة القادمة إلى المطار من أجل حضور مؤتمر المناخ العالمي مشيرا إلى أن هناك أكثر من 300 طائرة قادمة لمطار شرم الشيخ خلال الأيام القليلة الماضية.وفي وقت سابق، انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, العالم العربي
مطار شرم الشيخ يستقبل أكثر من 300 طائرة قبل قمة المناخ
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استقبل مطار شرم الشيخ الدولي خلال الأيام القليلة الماضية ما يتجاوز 300 طائرة، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نسخته الـ27.
ونقلت صحيفة
"اليوم السابع" أن المواقع الملاحية أظهرت العدد الهائل من الطائرة المتوجهة إلى مصر، وتحديدًا لمطار شرم الشيخ الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث إنه كان هناك استعدادات قوية من قبل مطار شرم الشيخ من أجل استقبال الضيوف.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن مطار شرم الشيخ كان يعمل خلال الفترة الماضية على مدار الساعة من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة القادمة إلى المطار من أجل حضور مؤتمر المناخ العالمي مشيرا إلى أن هناك أكثر من 300 طائرة قادمة لمطار شرم الشيخ خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي وقت سابق، انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.
وتشهد مدينة شرم الشيخ
اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.