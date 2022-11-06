https://sputnikarabic.ae/20221106/مقتل-21-من-عناصر-حركة-الشباب-في-عملية-للاستخبارات-الصومالية-1069881130.html
مقتل 21 من عناصر "حركة الشباب" في عملية للاستخبارات الصومالية
مقتل 21 من عناصر "حركة الشباب" في عملية للاستخبارات الصومالية
أفاد التلفزيون الصومالي اليوم الأحد، بمقتل 21 من عناصر "حركة الشباب" (الإرهابية والمحظورة في روسيا) في عملية عسكرية نفذتها وكالة الاستخبارات والأمن الوطني، أمس... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T14:01+0000
2022-11-06T14:01+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأشار التلفزيون الصومالي إلى أن العملية نُفذت بعدما تلقت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني معلومات عن تحضير الحركة المتشددة للقيام بأعمال تخريبية في منطقة غالكا ساليمو في شبيلي السفلى.بالأمس، أدى تفجير انتحاري استهدف قاعدة الجيش الصومالي ديغا-بادان في العاصمة مقديشو إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن 8 انفجارات على الأقل سُمعت في العاصمة واستهدفت مراكز للشرطة ونقاطا أمنية.ويوم الجمعة، أعلن الجيش الصومالي، مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي في إقليم هيران وسط الصومال، على وقع عمليات مستمرة للقضاء على حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي والمحظور في روسيا والعديد من الدول).وخسرت حركة الشباب عشرات المناطق في المناطق الوسطى، لا سيما في منطقة هيران منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات التحالف التي تحرز مكاسب في الهجوم المستمر الذي يحظى بدعم الجيش الأمريكي.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221031/أكاديمي-صومالي-يؤكد-لسبوتنيك-أن-الحكومة-الحالية-تتبع-نهجا-جديدا-لمواجهة-حركة-الشباب-وستنتصر-عليها-1069689160.html
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الصومال, العالم, العالم العربي
الصومال, العالم, العالم العربي
مقتل 21 من عناصر "حركة الشباب" في عملية للاستخبارات الصومالية
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أفاد التلفزيون الصومالي اليوم الأحد، بمقتل 21 من عناصر "حركة الشباب" (الإرهابية والمحظورة في روسيا) في عملية عسكرية نفذتها وكالة الاستخبارات والأمن الوطني، أمس السبت بمنطقة شبيلي السفلى جنوب شرقي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك
. وأشار التلفزيون الصومالي إلى أن العملية نُفذت بعدما تلقت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني معلومات عن تحضير الحركة المتشددة للقيام بأعمال تخريبية في منطقة غالكا ساليمو في شبيلي السفلى.
بالأمس، أدى تفجير انتحاري
استهدف قاعدة الجيش الصومالي ديغا-بادان في العاصمة مقديشو إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن 8 انفجارات على الأقل سُمعت في العاصمة واستهدفت مراكز للشرطة ونقاطا أمنية.
ويوم الجمعة، أعلن الجيش الصومالي
، مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي في إقليم هيران وسط الصومال، على وقع عمليات مستمرة للقضاء على حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي والمحظور في روسيا والعديد من الدول).
وخسرت حركة الشباب عشرات المناطق في المناطق الوسطى، لا سيما في منطقة هيران منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات التحالف التي تحرز مكاسب في الهجوم المستمر الذي يحظى بدعم الجيش الأمريكي.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.