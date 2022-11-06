https://sputnikarabic.ae/20221106/مقتل-4-وإصابة-8-بحادث-دهس-في-إسبانيا-1069882099.html
مقتل 4 وإصابة 8 بحادث دهس في إسبانيا
مقتل 4 وإصابة 8 بحادث دهس في إسبانيا
قالت خدمة الإنقاذ المحلية في بلدية توريجون دي أردوز الإسبانية، اليوم الأحد، إن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ثمانية آخرين. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T14:25+0000
2022-11-06T14:25+0000
2022-11-06T14:25+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/14/1020241479_0:0:4433:2495_1920x0_80_0_0_5fae34969462c28fb30b0eb76cce8319.jpg
موسكو - سبوتنيك. وذكر عامل إسعاف في مقطع فيديو عبر "تويتر": "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، وجدنا أربعة أشخاص ماتوا نتيجة كسور متعددة".وأضاف: "كما وجدنا وعالجنا أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، ونقلناهم إلى مستشفيات في مقاطعة مدريد. ضحيتان أخريان نُقلا (إلى مرافق طبية) بإصابات خطيرة محتملة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة".وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، نقلا عن مصادر، إن أحد الضحايا كان قاصرا يبلغ من العمر 17 عاما. وتوفيت أيضا امرأة تبلغ من العمر 65 عاما ورجلين بعمر 60 و37 عاما.وبحسب الصحيفة، أظهرت النتائج الأولى للتحقيق أن الحادث وقع أثناء حفل زفاف، ولأسباب يجري التحقيق فيها الآن، اندلع صراع بين شخصين خلال الاحتفال، تصاعد إلى قتال في الشارع، ثم صدمت سيارة المجموعة المكونة من أفراد عائلة واحدة.وذكر الصحيفة أن سائق السيارة، وهو رجل يبلغ من العمر 35 عاما، احتجزته الشرطة في بلدية سيسينا، مضيفة أن السيارة كان داخلها قاصران يبلغان من العمر 16 و15 عاما، وربما كان هناك شخص آخر في السيارة يعتقد أنه هرب.
https://sputnikarabic.ae/20221010/قتيل-و7-جرحى-بحادث-دهس-في-ولاية-كولورادو-الأمريكية-1068813203.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/14/1020241479_250:0:4190:2955_1920x0_80_0_0_2dd8233c1a5f7bc53c652661a8d06f1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مقتل 4 وإصابة 8 بحادث دهس في إسبانيا
تابعنا عبر
قالت خدمة الإنقاذ المحلية في بلدية توريجون دي أردوز الإسبانية، اليوم الأحد، إن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ثمانية آخرين.
موسكو - سبوتنيك
. وذكر عامل إسعاف في مقطع فيديو عبر "تويتر": "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، وجدنا أربعة أشخاص ماتوا نتيجة كسور متعددة".
وأضاف: "كما وجدنا وعالجنا أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، ونقلناهم إلى مستشفيات في مقاطعة مدريد. ضحيتان أخريان نُقلا (إلى مرافق طبية) بإصابات خطيرة محتملة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة".
وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، نقلا عن مصادر، إن أحد الضحايا كان قاصرا يبلغ من العمر 17 عاما. وتوفيت أيضا امرأة تبلغ من العمر 65 عاما ورجلين بعمر 60 و37 عاما.
وبحسب الصحيفة، أظهرت النتائج الأولى للتحقيق أن الحادث وقع أثناء حفل زفاف، ولأسباب يجري التحقيق فيها الآن، اندلع صراع بين شخصين خلال الاحتفال، تصاعد إلى قتال في الشارع، ثم صدمت سيارة المجموعة
المكونة من أفراد عائلة واحدة.
وذكر الصحيفة أن سائق السيارة، وهو رجل يبلغ من العمر 35 عاما، احتجزته الشرطة في بلدية سيسينا، مضيفة أن السيارة كان داخلها قاصران يبلغان من العمر 16 و15 عاما، وربما كان هناك شخص آخر في السيارة يعتقد أنه هرب.