https://sputnikarabic.ae/20221106/منظمات-إنسانية-تتهم-إيطاليا-بانتهاك-القانون-الدولي-بعد-رفضها-دخول-مهاجرين-بحرا-1069895162.html

منظمات إنسانية تتهم إيطاليا بانتهاك القانون الدولي بعد رفضها دخول مهاجرين بحرا

منظمات إنسانية تتهم إيطاليا بانتهاك القانون الدولي بعد رفضها دخول مهاجرين بحرا

قالت منظمات إنسانية، اليوم الأحد، إن إيطاليا انتهكت القانون الدولي برفضها السماح بدخول المهاجرين الذين انتشلوا من البحر فيما قالت منظمة إنقاذ خيرية ألمانية... 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T21:53+0000

2022-11-06T21:53+0000

2022-11-06T21:53+0000

إيطاليا

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وبينما كانت سفن الإنقاذ في جزيرة كاتانيا جنوبي إيطاليا تنتظر الإذن بإنزال كل من على متنها، قال خط ساخن لإنقاذ المهاجرين إن حوالي 500 آخرين واجهوا صعوبات في معبر البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر.كان أب يحمل طفلا يرتدي قبعة أرجوانية من بين أول من نزل من "جيو بارينتس" وهي سفينة تديرها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية.كان واحدا من 357 شخصا محظوظا سمح لهم بالخروج. رفضت إيطاليا دخول 215 آخرين.في وقت سابق من اليوم، قبلت السلطات 144 مهاجرا من بينهم أطفال ومرضى تم انتشالهم من البحر على يد منظمة "هيومانيتي 1" التي ترفع العلم الألماني، لكنها رفضت 35 مهاجما بالغا، وفقا لمنظمة "إس أو إس هيومانيتي" الخيرية.وأضافت المنظمة أن السفينة صدرت بعد ذلك "أوامر بمغادرة ميناء كاتانيا" لكن قبطانها رفض.وقالت المنظمة الخيرية إن السلطات الإيطالية قررت بعد "فحص طبي موجز" أن 35 بالغا "يتمتعون بصحة جيدة"، لكنها قالت إنه "لم يكن هناك مترجم لتقييم حالتهم العقلية والبدنية، ولا يوجد تقييم نفسي".وأشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية وسترفع دعاوى استئناف ضد سياسة الحكومة إلى المحاكم في روما وكاتانيا يوم غد الاثنين.وحثت منظمة العفو الدولية إيطاليا على الكف عن التمييز، قائلة إن "قانون البحار واضح؛ وتنتهي عملية الإنقاذ عندما يتم إنزال جميع من يتم إنقاذهم في مكان آمن".وقالت المنظمة الحقوقية إن إيطاليا "تنتهك التزاماتها الدولية".وقالت بترا كريشوك المسؤولة الصحفية في منظمة "إس أو إس هيومانيتي" إن من رفض السماح لهم بمغادرة "هيومانيتي 1" كانوا "مكتئبين للغاية".واعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن "الإنزال الانتقائي والجزئي" غير قانوني واتهمت السياسيين "باللعب بحياة المهاجرين".كانت "هيومانيتي 1" و"جيو بارينتس" اثنتين من أربع سفن طلبت ميناء آمنا، لإنزال المهاجرين، فيما لا تزال "أوشن فايكنغ" و "ريس أبوف" قبالة ساحل صقلية.وقال مصور في أوشن فايكنغ إن هناك "توترا بين الناجين" الذين تم إنقاذهم قبل 16 يوما وواجهوا ليلة باردة أخرى على ظهر السفينة مع تفاقم الطقس.وبينما كانت السفن تنتظر ، قالت مجموعة "Alarm Phone"، وهي مجموعة تدير خطا ساخنا للمهاجرين الذين يحتاجون إلى الإنقاذ، إنه تم تنبيهها إلى "قارب كبير يحمل حوالي 500 شخص في محنة" في البحر المتوسط.وتعهدت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة الجديدة بقمع المهاجرين الذين يحاولون العبور بقوارب متهالكة في رحلة محفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا إلى أوروبا.وصل أكثر من 87000 شخص إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، وفقًا لوزارة الداخلية - على الرغم من أن 14 بالمائة فقط من هؤلاء تم إنقاذهم في البحر ونقلهم إلى بر الأمان بواسطة سفن خيرية.

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