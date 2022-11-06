https://sputnikarabic.ae/20221106/ناريشكين-يؤكد-على-علاقة-غير-مباشرة-بين-رسالة-تراس-وانفجارات-أنابيب-التيار-الشمالي-1069879161.html
ناريشكين يؤكد على علاقة غير مباشرة بين رسالة تراس وانفجارات أنابيب التيار الشمالي
ناريشكين يؤكد على علاقة غير مباشرة بين رسالة تراس وانفجارات أنابيب التيار الشمالي
كشف مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الأحد عن تأكيدات بعلاقة غير مباشرة للرسالة التي أرسلتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T12:54+0000
2022-11-06T12:54+0000
2022-11-06T12:54+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات ناريشكين خلال مقابلة مع برنامج على قناة "روسيا": "لدي تأكيد غير مباشر فقط على أن كل هذا مبرر".وقال ناريشكين "يجب أن تظل المخابرات الروسية الخارجية متأهبة، حيث يتوجب أن تستمر الأجهزة، بما في ذلك جهاز المخابرات الخارجية في تحديد ومنع أي تهديدات خارجية ضد دولتنا ومواطنينا".وتناقلت وسائل إعلام غربية معلومات تفيد بأن خدمات مشاركة الملفات "ميغا أبلود" و"ميغا كيم دوت كوم"، أعلنت بأن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس ممكن أنها بعثت رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" مع النص "تم كل شيء".وكتب دوت كوم على حسابه في "تويتر": "كيف عرف الروس أن بريطانيا فجرت خطوط أنابيب "التيار الشمالي" مع الولايات المتحدة؟ لأن ليز تروس استخدمت جهاز آيفون الخاص بها لإرسال رسالة إلى بلينكين تقول فيها "انتهى كل شيء" بعد دقيقة واحدة من انفجار خط الأنابيب وقبل أن يعرف أي شخص آخر بهذا الموضوع".
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روسيا
ناريشكين يؤكد على علاقة غير مباشرة بين رسالة تراس وانفجارات أنابيب التيار الشمالي
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كشف مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الأحد عن تأكيدات بعلاقة غير مباشرة للرسالة التي أرسلتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد وقوع انفجارات خط أنابيب الغاز نورد ستريم.
وجاءت تصريحات ناريشكين خلال مقابلة مع برنامج على قناة "روسيا": "لدي تأكيد غير مباشر فقط على أن كل هذا مبرر".
وقال ناريشكين "يجب أن تظل المخابرات الروسية الخارجية متأهبة، حيث يتوجب أن تستمر الأجهزة، بما في ذلك جهاز المخابرات الخارجية في تحديد ومنع أي تهديدات خارجية ضد دولتنا ومواطنينا".
وتناقلت وسائل إعلام غربية معلومات تفيد بأن خدمات مشاركة الملفات "ميغا أبلود" و"ميغا كيم دوت كوم"، أعلنت بأن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس ممكن أنها بعثت رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"
مع النص "تم كل شيء".
وكتب دوت كوم على حسابه في "تويتر": "كيف عرف الروس أن بريطانيا فجرت خطوط أنابيب "التيار الشمالي"
مع الولايات المتحدة؟ لأن ليز تروس استخدمت جهاز آيفون الخاص بها لإرسال رسالة إلى بلينكين تقول فيها "انتهى كل شيء" بعد دقيقة واحدة من انفجار خط الأنابيب وقبل أن يعرف أي شخص آخر بهذا الموضوع".