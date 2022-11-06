https://sputnikarabic.ae/20221106/وزيرة-الدفاع-الألمانية-تتعهد-بمساعدة-البحرية-اللبنانية-على-ضمان-أمنها-ذاتيا-1069885095.html
وزيرة الدفاع الألمانية تتعهد بمساعدة البحرية اللبنانية على ضمان أمنها ذاتيا
وزيرة الدفاع الألمانية تتعهد بمساعدة البحرية اللبنانية على ضمان أمنها ذاتيا
تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت، اليوم الأحد، بالعمل على مساعدة البحرية اللبنانية على الانتقال إلى مرحلة تتمكن فيها من ضمان أمنها ذاتيا. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T15:31+0000
2022-11-06T15:31+0000
2022-11-06T15:31+0000
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جاء ذلك خلال زيارتها إلى لبنان وتفقدها قوات بلادها البحرية العاملة في القوة البحرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "اليونيفيل"، على ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وأعلنت لامبرشت "تقديم الدعم للجيش اللبناني وقواته البحرية في مجالي مراقبة المجال البحري والتدريب".وقالت: "من المهم لنا مساعدة البحرية اللبنانية على الانتقال إلى مرحلة تتمكن فيها من ضمان أمنها ذاتيا".وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية: "هذا مهم جدا بالنسبة لنا، لذا فنحن ملتزمون بمبادرات الدعم من قبل المانيا من خلال اليونيفيل وعلى أساس ثنائي بين البلدين".وشددت على التزام بلادها بالعمل على "تعزيز منظومة رادار الشواطئ من خلال تأمين أجهزة رادار متخصصة والتدريب على تشغيلها، وهذا يوازي من حيث الأهمية تأمين زوارق دوريات مثلا".واعتبرت أنه "من شأن هذه الخطوات تمكين الجيش اللبناني من تطوير قدراته على الصعيد الأمني".ومنذ بدء قوات "اليونيفيل" تطبيق القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006، في أعقاب الحرب التي استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، يشارك الجيش الألماني في القوة البحرية "Maritime Task Force"، بطلب من الحكومة اللبنانية.وكُلفت القوات الألمانية بمهمة دعم القوات البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية وبناء وتحسين الإمكانات لتأمين الحدود البحرية اللبنانية.
https://sputnikarabic.ae/20220424/قائد-البحرية-اللبنانية-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-غرق-زورق-طرابلس-فيديو-1061549685.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار ألمانيا, اليونيفيل
لبنان, أخبار ألمانيا, اليونيفيل
وزيرة الدفاع الألمانية تتعهد بمساعدة البحرية اللبنانية على ضمان أمنها ذاتيا
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تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت، اليوم الأحد، بالعمل على مساعدة البحرية اللبنانية على الانتقال إلى مرحلة تتمكن فيها من ضمان أمنها ذاتيا.
جاء ذلك خلال زيارتها إلى لبنان وتفقدها قوات بلادها البحرية العاملة في القوة البحرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "اليونيفيل"، على ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية
الرسمية.
وأعلنت لامبرشت "تقديم الدعم للجيش اللبناني وقواته البحرية في مجالي مراقبة المجال البحري والتدريب".
وقالت: "من المهم لنا مساعدة البحرية اللبنانية على الانتقال إلى مرحلة تتمكن فيها من ضمان أمنها ذاتيا".
وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية: "هذا مهم جدا بالنسبة لنا، لذا فنحن ملتزمون بمبادرات الدعم من قبل المانيا من خلال اليونيفيل
وعلى أساس ثنائي بين البلدين".
وشددت على التزام بلادها بالعمل على "تعزيز منظومة رادار الشواطئ من خلال تأمين أجهزة رادار متخصصة والتدريب على تشغيلها، وهذا يوازي من حيث الأهمية تأمين زوارق دوريات مثلا".
واعتبرت أنه "من شأن هذه الخطوات تمكين الجيش اللبناني من تطوير قدراته على الصعيد الأمني".
ومنذ بدء قوات "اليونيفيل" تطبيق القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006، في أعقاب الحرب التي استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، يشارك الجيش الألماني في القوة البحرية "Maritime Task Force"، بطلب من الحكومة اللبنانية.
وكُلفت القوات الألمانية بمهمة دعم القوات البحرية اللبنانية
في مراقبة المياه الإقليمية وبناء وتحسين الإمكانات لتأمين الحدود البحرية اللبنانية.