https://sputnikarabic.ae/20221106/وزير-الدفاع-الإيراني-يقول-إن-منظومة-باور-373-قادرة-على-مواجهة-6-أهداف-وتدميرها-في-وقت-واحد-1069875288.html
وزير الدفاع الإيراني يقول إن منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة 6 أهداف وتدميرها في وقت واحد
وزير الدفاع الإيراني يقول إن منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة 6 أهداف وتدميرها في وقت واحد
أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد انواع المنظومات بعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T08:56+0000
2022-11-06T08:56+0000
2022-11-06T08:56+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".وأضاف أن المنظومة ستلعب دورا مهما في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية.وأوضح أن منظومة "باور 373" خاضت اختبار ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B".وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كم بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373" وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كم وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم.وأشار إلى أن الخبراء الإيرانيين تمكنوا من زيادة مدى الكشف في منظومة "باور 373" من 350 كم إلى 450 كم، وزيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كم. كما تمت زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 إلى 300 كم، وزيادة ارتفاع اشتباكه من 27 إلى 32 كم.
https://sputnikarabic.ae/20190823/سلاح-إيران-مواصفات-باور-منظومة-دفاع-1042700726.html
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وزير الدفاع الإيراني يقول إن منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة 6 أهداف وتدميرها في وقت واحد
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أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد انواع المنظومات بعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".
وقال أشتياني: إن "منظومة "باور 373" تمكنت خلال الاختبارات من إصابة وتدمیر الهدف على مدى 305 كم في إطار المواجهة مع أهداف جوية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة".
وأضاف أن المنظومة ستلعب دورا مهما في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية
.
وأوضح أن منظومة "باور 373" خاضت اختبار ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B".
وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كم بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373
" وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كم وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم.
وأشار إلى أن الخبراء الإيرانيين تمكنوا من زيادة مدى الكشف في منظومة "باور 373" من 350 كم إلى 450 كم، وزيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كم. كما تمت زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 إلى 300 كم، وزيادة ارتفاع اشتباكه من 27 إلى 32 كم.