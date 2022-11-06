https://sputnikarabic.ae/20221106/وزير-الدفاع-السعودي-يبحث-مع-نظيره-العراقي-تطوير-التعاون-في-المجال-الدفاعي-1069894185.html
وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره العراقي تطوير التعاون في المجال الدفاعي
وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره العراقي تطوير التعاون في المجال الدفاعي
بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، مع نظيره العراقي ثابت محمد العباسي، تطوير التعاون في المجال الدفاعي. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T21:05+0000
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وأجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع بجمهورية العراق ثابت محمد العباسي"، مقدما التهنئة لنظيره العراقي بمناسبة تعيينه وزيرا للدفاع.وأعلن وزير الدفاع السعودي، عبر حسابه على تويتر، أنه "استعرض مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية التي تجمع بلدينا الشقيقين، وبحثنا تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، وسبل دعمهما وتعزيزهما، بما يخدم مصالح بلدينا الشقيقين".ونالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك الخميس قبل الماضي، إذ ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.وتعهد السوداني، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى "التيار الصدري" ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم
وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره العراقي تطوير التعاون في المجال الدفاعي
21:05 GMT 06.11.2022 (تم التحديث: 21:06 GMT 06.11.2022) تابعنا عبر
بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، مع نظيره العراقي ثابت محمد العباسي، تطوير التعاون في المجال الدفاعي.
وأجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع بجمهورية العراق ثابت محمد العباسي"، مقدما التهنئة لنظيره العراقي بمناسبة تعيينه وزيرا للدفاع.
وأعلن وزير الدفاع السعودي، عبر حسابه على تويتر، أنه "استعرض مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية التي تجمع بلدينا الشقيقين، وبحثنا تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، وسبل دعمهما وتعزيزهما، بما يخدم مصالح بلدينا الشقيقين".
ونالت الحكومة العراقية الجديدة
برئاسة محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك الخميس قبل الماضي، إذ ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
ونشرت
وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.
وتعهد السوداني، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى "التيار الصدري" ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.