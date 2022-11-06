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https://sputnikarabic.ae/20221106/وكالة-تقول-إن-حماس-اعتقلت-شخصين-بسبب-إطلاق-صواريخ-على-إسرائيل-1069891332.html
وكالة تقول إن "حماس" اعتقلت شخصين بسبب إطلاق صواريخ على إسرائيل
وكالة تقول إن "حماس" اعتقلت شخصين بسبب إطلاق صواريخ على إسرائيل
اعتقلت حركة "حماس"، التي تحكم قطاع غزة، شخصين بتهمة التورط في إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر على إسرائيل الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر أمني. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T18:47+0000
2022-11-06T18:47+0000
إسرائيل
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أخبار قطاع غزة
حركة حماس
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وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن أربعة صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل، تم اعتراض أحدها بينما "انفجرت ثلاثة أخرى داخل قطاع غزة".وقال مصدر أمني في غزة لوكالة "فرانس برس" إن أجهزة الأمن الداخلي التابعة لـ "حماس" اعتقلت منذ ذلك الحين شخصين "على صلة مباشرة بإطلاق أربعة صواريخ".وأضاف أن "الفصائل الفلسطينية لا علاقة لها بهذه الصواريخ التي تهدف إلى إعطاء الاحتلال [إسرائيل] ذريعة لمواصلة العدوان".وأشار إلى أن المعتقلين ينتميان إلى جماعة سلفية في قطاع غزة تصرفت من تلقاء نفسها.ولم تعلن أي فصائل مسلحة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، الذي ردت إسرائيل عليه يوم الجمعة بطائرات مقاتلة استهدفت ما زعم الجيش أنه موقع لتصنيع الصواريخ في قطاع غزة.وهذا هو أول قصف من نوعه منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر في أغسطس/ آب الماضي.وتحافظ إسرائيل على حصار شديد لقطاع غزة منذ عام 2007، والذي يقول منتقدون إنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لسكان القطاع الفقير البالغ عددهم مليوني نسمة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/صواريخ-غزة-وقصف-إسرائيل-هل-يشهد-القطاع-حربا-جديدة-بعد-فوز-نتنياهو-بانتخابات-الكنيست؟-1069863961.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس

وكالة تقول إن "حماس" اعتقلت شخصين بسبب إطلاق صواريخ على إسرائيل

18:47 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZالقبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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اعتقلت حركة "حماس"، التي تحكم قطاع غزة، شخصين بتهمة التورط في إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر على إسرائيل الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر أمني.
وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن أربعة صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل، تم اعتراض أحدها بينما "انفجرت ثلاثة أخرى داخل قطاع غزة".
وقال مصدر أمني في غزة لوكالة "فرانس برس" إن أجهزة الأمن الداخلي التابعة لـ "حماس" اعتقلت منذ ذلك الحين شخصين "على صلة مباشرة بإطلاق أربعة صواريخ".
وأضاف أن "الفصائل الفلسطينية لا علاقة لها بهذه الصواريخ التي تهدف إلى إعطاء الاحتلال [إسرائيل] ذريعة لمواصلة العدوان".
وأشار إلى أن المعتقلين ينتميان إلى جماعة سلفية في قطاع غزة تصرفت من تلقاء نفسها.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
صواريخ غزة وقصف إسرائيل... هل يشهد القطاع حربا جديدة بعد فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست؟
أمس, 16:42 GMT
ولم تعلن أي فصائل مسلحة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، الذي ردت إسرائيل عليه يوم الجمعة بطائرات مقاتلة استهدفت ما زعم الجيش أنه موقع لتصنيع الصواريخ في قطاع غزة.
وهذا هو أول قصف من نوعه منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر في أغسطس/ آب الماضي.
وتحافظ إسرائيل على حصار شديد لقطاع غزة منذ عام 2007، والذي يقول منتقدون إنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لسكان القطاع الفقير البالغ عددهم مليوني نسمة.
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