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https://sputnikarabic.ae/20221106/32-مصابا-من-الدفاع-المدني-و10-أشخاص-مفقودين-إثر-حريق-وانهيار-مركز-تجاري-وسط-بغداد-1069894519.html
32 مصابا من الدفاع المدني و10 أشخاص مفقودين إثر حريق وانهيار مركز تجاري وسط بغداد
32 مصابا من الدفاع المدني و10 أشخاص مفقودين إثر حريق وانهيار مركز تجاري وسط بغداد
ارتفع عدد حالات مصابي الدفاع المدني بحادث حريق مركز تجاري بمنطقة الوزيرية وسط بغداد 32 شخصا كما بلغ عدد المفقودين جراء انهيار جزء من المبنى 10 أشخاص. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T21:14+0000
2022-11-06T21:14+0000
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بغداد- سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي لسبوتنيك، اليوم الأحد، أن "عدد حالات مصابي الدفاع المدني بحادث حريق المبني التجاري بالوزيرية وسط بغداد بلغ 32 شخصا منهم ضباط ومنتسبين وتنوعت إصاباتهم بين كسور ورضوض واختناق".وأضاف المصدر العراقي أن الحادث خلّف "أكثر من 10 مفقودين، وكان سبب الحريق انعدام إجراءات السلامة داخل المبنى".ونوه المصدر إلى أن "وزارة الداخلية فتحت تحقيقا بشأن الحادث".وكانت أشارت وكالة الأنباء العراقية في وقت سابق من اليوم إلى "ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الدفاع المدني إلى أكثر من 20 حالة إثر انهيار البناية التجارية في الوزيرية"، حيث كان بينهم مدير الدفاع المدني وعدد من رجال الإطفاء.كما أضافت أن، "وزير الداخلية وجه باستنفار الجهود للسيطرة على حريق المجمع التجاري في الوزيرية".وتفتقر معظم البنايات في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد حرائق تؤدي أحيانا إلى إصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221106/مصدر-أمني-عراقي-يؤكد-وجود-أكثر-من-10-مفقودين-تحت-أنقاض-مبنى-تجاري-منهار-جزئيا-وسط-بغداد-1069893541.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

32 مصابا من الدفاع المدني و10 أشخاص مفقودين إثر حريق وانهيار مركز تجاري وسط بغداد

21:14 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARحريق في أكبر مستودع اقتراع في العراق
حريق في أكبر مستودع اقتراع في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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ارتفع عدد حالات مصابي الدفاع المدني بحادث حريق مركز تجاري بمنطقة الوزيرية وسط بغداد 32 شخصا كما بلغ عدد المفقودين جراء انهيار جزء من المبنى 10 أشخاص.
بغداد- سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي لسبوتنيك، اليوم الأحد، أن "عدد حالات مصابي الدفاع المدني بحادث حريق المبني التجاري بالوزيرية وسط بغداد بلغ 32 شخصا منهم ضباط ومنتسبين وتنوعت إصاباتهم بين كسور ورضوض واختناق".
وأضاف المصدر العراقي أن الحادث خلّف "أكثر من 10 مفقودين، وكان سبب الحريق انعدام إجراءات السلامة داخل المبنى".
ونوه المصدر إلى أن "وزارة الداخلية فتحت تحقيقا بشأن الحادث".
وكانت أشارت وكالة الأنباء العراقية في وقت سابق من اليوم إلى "ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الدفاع المدني إلى أكثر من 20 حالة إثر انهيار البناية التجارية في الوزيرية"، حيث كان بينهم مدير الدفاع المدني وعدد من رجال الإطفاء.
أفراد الطوارئ والإنقاذ العراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى من 4 طوابق انهار في حي الكرادة ببغداد، العراق، - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
مصدر أمني عراقي يؤكد وجود أكثر من 10 مفقودين تحت أنقاض مبنى تجاري منهار جزئيا وسط بغداد
20:25 GMT
كما أضافت أن، "وزير الداخلية وجه باستنفار الجهود للسيطرة على حريق المجمع التجاري في الوزيرية".
وتفتقر معظم البنايات في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد حرائق تؤدي أحيانا إلى إصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
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