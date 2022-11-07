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https://sputnikarabic.ae/20221107/إيران-تستدعي-سفير-النرويج-لديها-على-خلفية-تصريحات-داعمه-لأحداث-الشعب-في-طهران-1069923020.html
إيران تستدعي سفير النرويج لديها على خلفية تصريحات داعمه لأحداث الشعب في طهران
إيران تستدعي سفير النرويج لديها على خلفية تصريحات داعمه لأحداث الشعب في طهران
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، استدعاء السفير النرويجي إلى مقر الوزارة في طهران. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T18:39+0000
2022-11-07T18:39+0000
أخبار إيران
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "ذلك جاء بعد التصريحات غير المقبولة لرئيس البرلمان النرويجي والداعمه للاضطرابات وتدخله في الشؤون الداخلية الإيرانية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعربت إيران، عن "شجبها ورفضها بشدة لتصريحات رئيس مجلس النواب النرويجي وذلك خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الداعمة للاضطرابات وتدخله في الشؤون الداخلية لإيران".وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
أخبار إيران
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أخبار إيران
أخبار إيران

إيران تستدعي سفير النرويج لديها على خلفية تصريحات داعمه لأحداث الشعب في طهران

18:39 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Sipo
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، استدعاء السفير النرويجي إلى مقر الوزارة في طهران.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "ذلك جاء بعد التصريحات غير المقبولة لرئيس البرلمان النرويجي والداعمه للاضطرابات وتدخله في الشؤون الداخلية الإيرانية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأعربت إيران، عن "شجبها ورفضها بشدة لتصريحات رئيس مجلس النواب النرويجي وذلك خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الداعمة للاضطرابات وتدخله في الشؤون الداخلية لإيران".
وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
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