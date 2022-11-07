https://sputnikarabic.ae/20221107/إيران-تعلن-اعتقال-كافة-المتورطين-في-هجوم-شيزار-1069899619.html
إيران تعلن اعتقال كافة المتورطين في هجوم شيزار
إيران تعلن اعتقال كافة المتورطين في هجوم شيزار
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، اعتقال كافة المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد الشهر الماضي. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T09:32+0000
2022-11-07T09:32+0000
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طهران - سبوتنيك. وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان.وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "ابو عائشه" وهو من طاجيكستان.وأوضح أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز وخاصة في مدينة زاهيدان.وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال إثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفذ ثالث، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيسي-يؤكد-أن-حادث-شيراز-فضح-محاولات-العدو-لزعزعة-الأمن-والمساس-بحياة-الشعب-الإيراني-1069648702.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تعلن اعتقال كافة المتورطين في هجوم شيزار
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أعلنت إيران، اليوم الاثنين، اعتقال كافة المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد الشهر الماضي.
طهران - سبوتنيك. وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان.
وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "ابو عائشه" وهو من طاجيكستان.
وأوضح أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز وخاصة في مدينة زاهيدان.
وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.
وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال إثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفذ ثالث، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.