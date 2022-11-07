https://sputnikarabic.ae/20221107/الإمارات-تلغي-كل-القيود-والإجراءات-الاحترازية-الخاصة-بـكوفيد-19-1069896634.html
الإمارات تلغي كل القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كوفيد-19"
الإمارات تلغي كل القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كوفيد-19"
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك شرط ارتداء... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T04:45+0000
2022-11-07T04:45+0000
2022-11-07T04:45+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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الدوحة - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة عبر حسابها في "تويتر"، أن ارتداء الكمامة سيكون اعتبارًا من يوم الاثنين 7 نوفمبر، اختياريا بجميع المرافق المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد، عدا المنشآت والمرافق الصحية، فسيكون ارتداء الكمامات إلزاميا.أما بشأن استخدام تطبيق "الحصن" سيقصر لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة، فضلا عن ذلك شرط الصلاة على السجادة الشخصية أصبح اختياريا.
https://sputnikarabic.ae/20221105/شيخ-الأزهر-يؤكد-دور-الإمارات-في-نشر-قيم-الأخوة-والتسامح-بين-الشعوب-1069867197.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تلغي كل القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كوفيد-19"
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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك شرط ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
الدوحة - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة عبر حسابها في "تويتر"، أن ارتداء الكمامة سيكون اعتبارًا من يوم الاثنين 7 نوفمبر، اختياريا بجميع المرافق المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد، عدا المنشآت والمرافق الصحية، فسيكون ارتداء الكمامات إلزاميا.
أما بشأن استخدام تطبيق "الحصن" سيقصر لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة، فضلا عن ذلك شرط الصلاة على السجادة الشخصية أصبح اختياريا
.