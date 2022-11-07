https://sputnikarabic.ae/20221107/الانتهاء-من-اختبارات-الغواصة-النووية-الروسية-غينيراليسيموس-سوفوروف-1069920660.html
الانتهاء من اختبارات الغواصة النووية الروسية "غينيراليسيموس سوفوروف"
الانتهاء من اختبارات الغواصة النووية الروسية "غينيراليسيموس سوفوروف"
قال ميخائيل بودنيتشينكو، المدير العام لشركة "سيفماش" الروسية، اليوم الاثنين، إن اختبارات الغواصة النووية "غينيراليسيموس سوفوروف" قد اكتملت، وتم إنجاز المهام... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T17:24+0000
2022-11-07T17:24+0000
2022-11-07T17:24+0000
روسيا
غواصة روسية
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ونقلت خدمة الصحفية لشركة "سيفماش" "أكملت "جنرال سيموس سوفوروف" جميع المراحل، بعد أن اجتيازها عدة رحلات إلى البحر، وقد تم اختبار أنظمة الغواصة في أوضاع مختلفة، بعد ذلك، سيتم التشطيب النهائي، وتحميل المعدات".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، أن الغواصة النووية "غينيراليسيموس سوفوروف"، كجزء من المرحلة الأخيرة من الاختبارات الحكومية، نجحت في إطلاق صاروخ باليستي من طراز "بولافا" من البحر الأبيض غربي البلاد حيث سقط في منطقة "كورا" التدريبية في الشرق الروسي الأقصى والمخصص للاختبارات من هذا النوع.وجاء في البيان أن "طاقم أحدث غواصة صاروخية استراتيجية "غينيراليسيموس سوفوروف" من مشروع "بوريي أيه" أطلق بنجاح صاروخ بولافا الباليستي كجزء من المرحلة النهائية من الاختبارات الرسمية".وغواصة الصواريخ الاستراتيجية "غينيراليسيموس سوفوروف" هي ثاني غواصة من مشروع "بوريي أيه" وتم بناؤها في مجمع إنتاج "سيفماش" في سيفيرودفينسك.تنتمي الغواصة النووية إلى الجيل الرابع، حيث أنها مجهزة بمنظومات الصواريخ والطوربيدات والملاحة وتقنيات موجات الراديو وأسلحة السونار ولديها قدرة عالية على المناورة والتخفي الشبحي.
https://sputnikarabic.ae/20221103/غواصة-نووية-روسية-جديدة-تطلق-صاروخا-باليستيا-من-غرب-البلاد-إلى-أقصى-شرقها-1069801749.html
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روسيا, غواصة روسية
الانتهاء من اختبارات الغواصة النووية الروسية "غينيراليسيموس سوفوروف"
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قال ميخائيل بودنيتشينكو، المدير العام لشركة "سيفماش" الروسية، اليوم الاثنين، إن اختبارات الغواصة النووية "غينيراليسيموس سوفوروف" قد اكتملت، وتم إنجاز المهام بالكامل.
ونقلت خدمة الصحفية لشركة "سيفماش" "أكملت "جنرال سيموس سوفوروف" جميع المراحل، بعد أن اجتيازها عدة رحلات إلى البحر، وقد تم اختبار أنظمة الغواصة في أوضاع مختلفة، بعد ذلك، سيتم التشطيب النهائي، وتحميل المعدات".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، أن الغواصة النووية "غينيراليسيموس سوفوروف"
، كجزء من المرحلة الأخيرة من الاختبارات الحكومية، نجحت في إطلاق صاروخ باليستي من طراز "بولافا" من البحر الأبيض غربي البلاد حيث سقط في منطقة "كورا" التدريبية في الشرق الروسي الأقصى والمخصص للاختبارات من هذا النوع.
وجاء في البيان أن "طاقم أحدث غواصة
صاروخية استراتيجية "غينيراليسيموس سوفوروف" من مشروع "بوريي أيه" أطلق بنجاح صاروخ بولافا الباليستي كجزء من المرحلة النهائية من الاختبارات الرسمية".
وغواصة الصواريخ الاستراتيجية "غينيراليسيموس سوفوروف" هي ثاني غواصة من مشروع
"بوريي أيه" وتم بناؤها في مجمع إنتاج "سيفماش" في سيفيرودفينسك.
تنتمي الغواصة النووية
إلى الجيل الرابع، حيث أنها مجهزة بمنظومات الصواريخ والطوربيدات والملاحة وتقنيات موجات الراديو وأسلحة السونار ولديها قدرة عالية على المناورة والتخفي الشبحي.