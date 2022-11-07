https://sputnikarabic.ae/20221107/الجزائر-تقدم-طلبا-رسميا-للانضمام-إلى-مجموعة-البريكس-1069915768.html
الجزائر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
الجزائر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
تقدّمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "بريكس"، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية اليوم الاثنين. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T15:21+0000
2022-11-07T15:21+0000
2022-11-07T15:37+0000
العالم العربي
الجزائر
مجموعة بريكس
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وأعلنت المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ليلى زروقي، في "فوروم الإذاعة"، أن "الجزائر قدّمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس"، وفقا لموقع "الشروق".وأوضحت زروقي تقول: "كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس" في الصين، التي دعي الرئيس الجزائري للمشاركة فيها".يذكر أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة جدد الشهر الماضي قدرة الجزائر على تقديم قيمة مضافة لمجموعة "بريكس".من جانبه صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".وقال شوفايف خلال ندوة صحفية بمقر السفارة الروسية في الجزائر، إن "روسيا لا تملك أي اعتراض حول رغبة الجزائر في انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، والرئيس تبون راسل الرئيس بوتين حول هذا الشأن".وتضم "بريكس"، وهي منظمة دولية اقتصادية، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا حاليًا.
https://sputnikarabic.ae/20220908/سفير-روسيا-لدى-الجزائر-موسكو-لا-تعترض-على-رغبة-الجزائر-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس--1067474245.html
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العالم العربي, الجزائر, مجموعة بريكس
العالم العربي, الجزائر, مجموعة بريكس
الجزائر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
15:21 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 07.11.2022) تابعنا عبر
تقدّمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "بريكس"، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية اليوم الاثنين.
وأعلنت المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ليلى زروقي، في "فوروم الإذاعة"، أن "الجزائر قدّمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس"، وفقا لموقع "الشروق"
.
وأوضحت زروقي تقول: "كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس" في الصين، التي دعي الرئيس الجزائري للمشاركة فيها".
يذكر أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
جدد الشهر الماضي قدرة الجزائر على تقديم قيمة مضافة لمجموعة "بريكس".
من جانبه صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف
، بأن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقال شوفايف خلال ندوة صحفية بمقر السفارة الروسية في الجزائر، إن "روسيا لا تملك أي اعتراض حول رغبة الجزائر في انضمامها إلى مجموعة "بريكس"
، والرئيس تبون راسل الرئيس بوتين حول هذا الشأن".
وتضم "بريكس"، وهي منظمة دولية اقتصادية، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا حاليًا.