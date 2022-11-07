https://sputnikarabic.ae/20221107/الجمهوريون-يضعون-ثقلهم-في-الأزمة-الأوكرانية-1069911530.html
الجمهوريون يضعون ثقلهم في الأزمة الأوكرانية
الجمهوريون يضعون ثقلهم في الأزمة الأوكرانية
نناقش في هذه الحلقة: عشية انتخابات الكونغرس نواب جمهوريون يؤكدون رفضهم دعم كييف؛ احتجاجات تجتاح أوروبا بسبب غلاء أسعار الطاقة؛ ما هي مخاطر تشكيل حكومة... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T14:16+0000
2022-11-07T14:16+0000
2022-11-07T14:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الجمهوريون يضعون ثقلهم في الأزمة الأوكرانية
الجمهوريون يضعون ثقلهم في الأزمة الأوكرانية
يعد الجمهوريون عشية انتخابات الكونغرس، بأن نظام كييف لن يحصل على سنت واحد في حال فوزهم في الانتخابات، بينما تكشف مصادر أمريكية أن الرئيس جو بايدن يضغط على نظام كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات. فهل يضع الجمهوريون ثقلهم لحل الأزمة الأوكرانية؟عن هذا السؤال وغيره، قال رئيس المركز "العربي" للدراسات الاستراتيجية، محمد صادق إسماعيل، خلال مداخلة مع "بلا قيود": خبير: احتجاجات أوروبا ناجمة عن أزمة ثقة بين المواطن والمسؤولشهدت عدة عواصم أوروبية احتجاجات واسعة حملت مطالب سياسية واقتصادية، وإيجاد تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، وخفض أسعار الطاقة.حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, راديو, аудио
الجمهوريون يضعون ثقلهم في الأزمة الأوكرانية
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نناقش في هذه الحلقة: عشية انتخابات الكونغرس نواب جمهوريون يؤكدون رفضهم دعم كييف؛ احتجاجات تجتاح أوروبا بسبب غلاء أسعار الطاقة؛ ما هي مخاطر تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية على الأوضاع في إسرائيل والمنطقة؟ من البحرين، القادة الدينيون يدعون لوقف الحروب وإحلال السلام؛ التداعيات الاقتصادية على خطط التنمية في البحرين.
يعد الجمهوريون عشية انتخابات الكونغرس، بأن نظام كييف لن يحصل على سنت واحد في حال فوزهم في الانتخابات، بينما تكشف مصادر أمريكية أن الرئيس جو بايدن يضغط على نظام كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات. فهل يضع الجمهوريون ثقلهم لحل الأزمة الأوكرانية؟
عن هذا السؤال وغيره، قال رئيس المركز "العربي" للدراسات الاستراتيجية، محمد صادق إسماعيل، خلال مداخلة مع "بلا قيود":
"ستنقلب الأمور في حال فوز الجمهوريين، وعدم إرسال المساعدات لكييف، لأن الولايات المتحدة في عهد بايدن دفعت الكثير من الأثمان خارج الأراضي الأمريكية، وهذا ما يتجنبه الجمهوريون، فهم قللوا من الإنفاق خارج البلاد، كما اعتمدوا سياسة عدم إرسال الجنود إلى خارج الأراضي الأمريكية، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لذلك شهدنا انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان ومن أماكن أخرى، أما بايدن الذي وعد بتدشين عدة مشروعات، فشل في تنفيذها حتى الآن، كما أنه دهور العلاقات مع موسكو، ومع الصين الذي اعتبرها العدو الأول، وفشل في القمة بالسعودية، ولم يستطع حل المشكلات مع كوريا الشمالية، فيما استطاع الجمهوريون تحقيق مكاسب مادية لأمريكا من خلال صفقات سلاح مهمة جدا".
خبير: احتجاجات أوروبا ناجمة عن أزمة ثقة بين المواطن والمسؤول
شهدت عدة عواصم أوروبية احتجاجات واسعة حملت مطالب سياسية واقتصادية، وإيجاد تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، وخفض أسعار الطاقة.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، لـ"بلا قيود":
"الأزمة الاقتصادية والسياسية في أوروبا، وصلت إلى حد أصبحت تشدد فيه الخناق على الحياة، والاقتصاد، وكل عجلة الحياة الطبيعية وفي كل الصعد، وأصبحت ضيقة جدا، وهذا ما لم يعتده المواطن الأوروبي، الذي اعتاد الراحة والرفاهية، واعتاد السياسات التي تحمي مصالحه، وتبدي مصالحه على مصالح الآخر، من الواضح أصبح هناك شرخ بين الشارع وسياسة الحكومات الدولية التي ضربت كل القيم التي تعود عليها الأوروبي، وأصبح هناك أزمة ثقة بين المواطن والمسؤول".
التفاصيل في الملف الصوتي...