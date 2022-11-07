الخريف يجوب العالم

© AP Photo / Charlie Riedelرجل يركب دراجة تحت مظلة من أوراق القيقب تظهر ألوان الخريف بينما يسافر عبر حديقة، في كانساس سيتي، مونتانا، الولايات المتحدة 18 أكتوبر 2022
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© AP Photo / Charlie Riedel
رجل يركب دراجة تحت مظلة من أوراق القيقب تظهر ألوان الخريف بينما يسافر عبر حديقة، في كانساس سيتي، مونتانا، الولايات المتحدة 18 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Gaizka Irozأشخاص يسيرون على طول الشاطئ في طقس دافئ، في كابريتون، جنوب غرب فرنسا، 27 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Gaizka Iroz
أشخاص يسيرون على طول الشاطئ في طقس دافئ، في كابريتون، جنوب غرب فرنسا، 27 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Tauseef Mustafaأشخاص يسيرون وسط أشجار القيقب في حديقة نيشات في سريناغار، الهند 1 نوفمبر 2022
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© AFP 2022 / Tauseef Mustafa
أشخاص يسيرون وسط أشجار القيقب في حديقة نيشات في سريناغار، الهند 1 نوفمبر 2022
© Sputnik . Alexey Danichevطائر الباروس في حديقة سوسنوفكا في سانت بطرسبرغ، روسيا 30 أكتوبر 2022
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© Sputnik . Alexey Danichev
طائر الباروس في حديقة سوسنوفكا في سانت بطرسبرغ، روسيا 30 أكتوبر 2022
© AP Photo / Matthias Schraderتقف الأشجار الملونة الخريفية بالقرب من شيرك، ألمانيا، 23 أكتوبر 2022
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© AP Photo / Matthias Schrader
تقف الأشجار الملونة الخريفية بالقرب من شيرك، ألمانيا، 23 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Patrick Hertzogطبقات من الضباب تخيم على مزارع الكروم في ولكسهايم بشرق فرنسا، 20 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Patrick Hertzog
طبقات من الضباب تخيم على مزارع الكروم في ولكسهايم بشرق فرنسا، 20 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Ina Fassbenderمنظر جوي يظهر قوارب بدواسة في بحيرة هينجستي بالقرب من هاغن، غرب ألمانيا 19 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Ina Fassbender
منظر جوي يظهر قوارب بدواسة في بحيرة هينجستي بالقرب من هاغن، غرب ألمانيا 19 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Jacquelyn Martinأوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022
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© AP Photo / Jacquelyn Martin
أوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022
© AP Photo / Andy Wongسكان يرتدون كمامات يمرون بأشجار الجنكة الملونة بالخريف على طول أحد شوارع بكين، الصين 30 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Andy Wong
سكان يرتدون كمامات يمرون بأشجار الجنكة الملونة بالخريف على طول أحد شوارع بكين، الصين 30 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Sergei Gritsنقار الخشب يتشبثون بجذع شجرة في يوم خريفي في تالين، إستونيا، 18 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Sergei Grits
نقار الخشب يتشبثون بجذع شجرة في يوم خريفي في تالين، إستونيا، 18 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Alvaro Barrientosأبقار وخيول ترعى في مرعى أخضر في يوم خريفي بالقرب من ريانو، شمال إسبانيا، 29 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Alvaro Barrientos
أبقار وخيول ترعى في مرعى أخضر في يوم خريفي بالقرب من ريانو، شمال إسبانيا، 29 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Tauseef Mustafaامرأة تحمل العشب أثناء سيرها بين أشجار القيقب في حديقة نيشات في سريناغار، الهند 1 نوفمبر 2022
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© AFP 2022 / Tauseef Mustafa
امرأة تحمل العشب أثناء سيرها بين أشجار القيقب في حديقة نيشات في سريناغار، الهند 1 نوفمبر 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمعبد "الكسندر نيفسكي" في نيجني تاجيل. يعتبر الثامن من أكتوبر عام 1722 هو تاريخ تأسيس مدينة نيجني تاغيل، ويحتفل بالذكرى الـ 300 لتأسيس المدينة على مدار السنة.
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© Sputnik . Pavel Lisitsyn/
معبد "الكسندر نيفسكي" في نيجني تاجيل. يعتبر الثامن من أكتوبر عام 1722 هو تاريخ تأسيس مدينة نيجني تاغيل، ويحتفل بالذكرى الـ 300 لتأسيس المدينة على مدار السنة.
© AP Photo / Andy Wongامرأة وطفل يرتديان كمامات يسيران على درج فوق مبنى مغطى بأوراق الخريف لالتقاط صورة تذكارية في بكين، الصين 30 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Andy Wong
امرأة وطفل يرتديان كمامات يسيران على درج فوق مبنى مغطى بأوراق الخريف لالتقاط صورة تذكارية في بكين، الصين 30 أكتوبر 2022.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالنساء يلتقطن صورة على خلفية في محمية متحف كومسومولسكويه في موسكو، روسيا 16 أكتوبر 2022
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© Sputnik . Maksim Blinov/
النساء يلتقطن صورة على خلفية في محمية متحف كومسومولسكويه في موسكو، روسيا 16 أكتوبر 2022