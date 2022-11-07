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https://sputnikarabic.ae/20221107/الخريف-يجوب-العالم-1069813073.html
الخريف يجوب العالم
الخريف يجوب العالم
بحلول فصل الخريف، تكتسي الأشجار في مدن العالم ألوان خريفية خلابة. وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مناظر خريفية في بقاع الأرض. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

الخريف يجوب العالم

09:30 GMT 07.11.2022
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بحلول فصل الخريف، تكتسي الأشجار في مدن العالم ألوان خريفية خلابة. وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مناظر خريفية في بقاع الأرض.
© AP Photo / Charlie Riedelرجل يركب دراجة تحت مظلة من أوراق القيقب تظهر ألوان الخريف بينما يسافر عبر حديقة، في كانساس سيتي، مونتانا، الولايات المتحدة 18 أكتوبر 2022
رجل يركب دراجة تحت مظلة من أوراق القيقب تظهر ألوان الخريف بينما يسافر عبر حديقة، في كانساس سيتي، مونتانا، الولايات المتحدة 18 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
1/15
© AP Photo / Charlie Riedel
رجل يركب دراجة تحت مظلة من أوراق القيقب تظهر ألوان الخريف بينما يسافر عبر حديقة، في كانساس سيتي، مونتانا، الولايات المتحدة 18 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Gaizka Irozأشخاص يسيرون على طول الشاطئ في طقس دافئ، في كابريتون، جنوب غرب فرنسا، 27 أكتوبر 2022.
أشخاص يسيرون على طول الشاطئ في طقس دافئ، في كابريتون، جنوب غرب فرنسا، 27 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/15
© AFP 2022 / Gaizka Iroz
أشخاص يسيرون على طول الشاطئ في طقس دافئ، في كابريتون، جنوب غرب فرنسا، 27 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Tauseef Mustafaأشخاص يسيرون وسط أشجار القيقب في حديقة نيشات في سريناغار، الهند 1 نوفمبر 2022
أشخاص يسيرون وسط أشجار القيقب في حديقة نيشات في سريناغار، الهند 1 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
3/15
© AFP 2022 / Tauseef Mustafa
أشخاص يسيرون وسط أشجار القيقب في حديقة نيشات في سريناغار، الهند 1 نوفمبر 2022
© Sputnik . Alexey Danichevطائر الباروس في حديقة سوسنوفكا في سانت بطرسبرغ، روسيا 30 أكتوبر 2022
طائر الباروس في حديقة سوسنوفكا في سانت بطرسبرغ، روسيا 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Alexey Danichev
طائر الباروس في حديقة سوسنوفكا في سانت بطرسبرغ، روسيا 30 أكتوبر 2022
© AP Photo / Matthias Schraderتقف الأشجار الملونة الخريفية بالقرب من شيرك، ألمانيا، 23 أكتوبر 2022
تقف الأشجار الملونة الخريفية بالقرب من شيرك، ألمانيا، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matthias Schrader
تقف الأشجار الملونة الخريفية بالقرب من شيرك، ألمانيا، 23 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Patrick Hertzogطبقات من الضباب تخيم على مزارع الكروم في ولكسهايم بشرق فرنسا، 20 أكتوبر 2022
طبقات من الضباب تخيم على مزارع الكروم في ولكسهايم بشرق فرنسا، 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Patrick Hertzog
طبقات من الضباب تخيم على مزارع الكروم في ولكسهايم بشرق فرنسا، 20 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Ina Fassbenderمنظر جوي يظهر قوارب بدواسة في بحيرة هينجستي بالقرب من هاغن، غرب ألمانيا 19 أكتوبر 2022.
منظر جوي يظهر قوارب بدواسة في بحيرة هينجستي بالقرب من هاغن، غرب ألمانيا 19 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
7/15
© AFP 2022 / Ina Fassbender
منظر جوي يظهر قوارب بدواسة في بحيرة هينجستي بالقرب من هاغن، غرب ألمانيا 19 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Jacquelyn Martinأوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022
أوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
8/15
© AP Photo / Jacquelyn Martin
أوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022
© AP Photo / Andy Wongسكان يرتدون كمامات يمرون بأشجار الجنكة الملونة بالخريف على طول أحد شوارع بكين، الصين 30 أكتوبر 2022.
سكان يرتدون كمامات يمرون بأشجار الجنكة الملونة بالخريف على طول أحد شوارع بكين، الصين 30 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
9/15
© AP Photo / Andy Wong
سكان يرتدون كمامات يمرون بأشجار الجنكة الملونة بالخريف على طول أحد شوارع بكين، الصين 30 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Sergei Gritsنقار الخشب يتشبثون بجذع شجرة في يوم خريفي في تالين، إستونيا، 18 أكتوبر 2022.
نقار الخشب يتشبثون بجذع شجرة في يوم خريفي في تالين، إستونيا، 18 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
10/15
© AP Photo / Sergei Grits
نقار الخشب يتشبثون بجذع شجرة في يوم خريفي في تالين، إستونيا، 18 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Alvaro Barrientosأبقار وخيول ترعى في مرعى أخضر في يوم خريفي بالقرب من ريانو، شمال إسبانيا، 29 أكتوبر 2022.
أبقار وخيول ترعى في مرعى أخضر في يوم خريفي بالقرب من ريانو، شمال إسبانيا، 29 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
11/15
© AP Photo / Alvaro Barrientos
أبقار وخيول ترعى في مرعى أخضر في يوم خريفي بالقرب من ريانو، شمال إسبانيا، 29 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Tauseef Mustafaامرأة تحمل العشب أثناء سيرها بين أشجار القيقب في حديقة نيشات في سريناغار، الهند 1 نوفمبر 2022
امرأة تحمل العشب أثناء سيرها بين أشجار القيقب في حديقة نيشات في سريناغار، الهند 1 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
12/15
© AFP 2022 / Tauseef Mustafa
امرأة تحمل العشب أثناء سيرها بين أشجار القيقب في حديقة نيشات في سريناغار، الهند 1 نوفمبر 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمعبد "الكسندر نيفسكي" في نيجني تاجيل. يعتبر الثامن من أكتوبر عام 1722 هو تاريخ تأسيس مدينة نيجني تاغيل، ويحتفل بالذكرى الـ 300 لتأسيس المدينة على مدار السنة.
معبد الكسندر نيفسكي في نيجني تاجيل. يعتبر الثامن من أكتوبر عام 1722 هو تاريخ تأسيس مدينة نيجني تاغيل، ويحتفل بالذكرى الـ 300 لتأسيس المدينة على مدار السنة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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معبد "الكسندر نيفسكي" في نيجني تاجيل. يعتبر الثامن من أكتوبر عام 1722 هو تاريخ تأسيس مدينة نيجني تاغيل، ويحتفل بالذكرى الـ 300 لتأسيس المدينة على مدار السنة.
© AP Photo / Andy Wongامرأة وطفل يرتديان كمامات يسيران على درج فوق مبنى مغطى بأوراق الخريف لالتقاط صورة تذكارية في بكين، الصين 30 أكتوبر 2022.
امرأة وطفل يرتديان كمامات يسيران على درج فوق مبنى مغطى بأوراق الخريف لالتقاط صورة تذكارية في بكين، الصين 30 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
14/15
© AP Photo / Andy Wong
امرأة وطفل يرتديان كمامات يسيران على درج فوق مبنى مغطى بأوراق الخريف لالتقاط صورة تذكارية في بكين، الصين 30 أكتوبر 2022.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالنساء يلتقطن صورة على خلفية في محمية متحف كومسومولسكويه في موسكو، روسيا 16 أكتوبر 2022
النساء يلتقطن صورة على خلفية في محمية متحف كومسومولسكويه في موسكو، روسيا 16 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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النساء يلتقطن صورة على خلفية في محمية متحف كومسومولسكويه في موسكو، روسيا 16 أكتوبر 2022
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