https://sputnikarabic.ae/20221107/الداخلية-التركية-تكشف-عن-عودة-أكثر-من-نصف-مليون-لاجئ-سوري-إلى-وطنهم-1069897351.html

الداخلية التركية تكشف عن عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى وطنهم

الداخلية التركية تكشف عن عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى وطنهم

كشف نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل شاتاكلي، عن عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى وطنهم الأم. 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T06:58+0000

2022-11-07T06:58+0000

2022-11-07T06:58+0000

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ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن شاتاكلي قوله بأن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا بلغ 531326 شخصا، مشيرا إلى أن عدد السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 مليون و611143 شخصا.في السياق ذاته، أوضح شاتاكلي السلطات الأمنية التركية كانت قد أوقفت خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 24998 ألف مهاجر غير شرعي.وشدد المسؤول التركي على أن بلاده كغيرها من الدول تتأثر بالهجرة وأن الوزارة تبذل جهود مضنية لمنع الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن 4777 شخصا من بين 24998 مهاجرا غير شرعي تم توقيفهم في سبتمبر قدموا عبر البحار، وأن قوات الأمن نجحت في منع 2 مليون و705946 مهاجر غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016.وفي وقت سابق، حذر المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا من قيام "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد من الدول)، بالتخطيط لتنفيذ استفزاز في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب السورية.وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف: "بحسب المعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، فإن مقاتلي (جبهة النصرة) الإرهابية جنبا إلى جنب مع منظمة (الخوذ البيضاء) التي تعمل بشكل مزيف بغطاء إنساني، يخططون للقيام باستفزازات في محافظة إدلب".

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي