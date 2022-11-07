الدفاع التركية تعلن مغادرة 6 سفن حبوب جديدة الموانئ الأوكرانية بعد استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب
© Sputnik . Monzer Saidسفّان سوري يواجه الحصار ويستقطب أول سفينة أجنبية إلى (حوضه) في بانياس
© Sputnik . Monzer Said
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مغادرة 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال أكار في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الاثنين: "غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب".
وبحسب وزير الدفاع التركي، بلغ عدد السفن التي غادرت الموانئ 426 سفينة وتجاوزت كمية الحبوب المنقولة 9.7 مليون طن.
وفي 22 يوليو/ تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.
وبحسب وزير الدفاع التركي، بلغ عدد السفن التي غادرت الموانئ 426 سفينة وتجاوزت كمية الحبوب المنقولة 9.7 مليون طن.
وفي 22 يوليو/ تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.