عربي
https://sputnikarabic.ae/20221107/الدفاع-التركية-تعلن-مغادرة-6-سفن-حبوب-جديدة-الموانئ-الأوكرانية-بعد-استئناف-العمل-بمبادرة-نقل-الحبوب-1069896942.html
الدفاع التركية تعلن مغادرة 6 سفن حبوب جديدة الموانئ الأوكرانية بعد استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب
الدفاع التركية تعلن مغادرة 6 سفن حبوب جديدة الموانئ الأوكرانية بعد استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مغادرة 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T06:11+0000
2022-11-07T06:11+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1069741698_0:92:1773:1089_1920x0_80_0_0_c911b955f5fe6039b87406371907dd10.jpg
وقال أكار في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الاثنين: "غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب".وبحسب وزير الدفاع التركي، بلغ عدد السفن التي غادرت الموانئ 426 سفينة وتجاوزت كمية الحبوب المنقولة 9.7 مليون طن.وفي 22 يوليو/ تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1069741698_98:0:1673:1181_1920x0_80_0_0_119dade10588864be78261b38d979f20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الدفاع التركية تعلن مغادرة 6 سفن حبوب جديدة الموانئ الأوكرانية بعد استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب

06:11 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Monzer Saidسفّان سوري يواجه الحصار ويستقطب أول سفينة أجنبية إلى (حوضه) في بانياس
سفّان سوري يواجه الحصار ويستقطب أول سفينة أجنبية إلى (حوضه) في بانياس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Monzer Said
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مغادرة 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال أكار في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الاثنين: "غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب".

وبحسب وزير الدفاع التركي، بلغ عدد السفن التي غادرت الموانئ 426 سفينة وتجاوزت كمية الحبوب المنقولة 9.7 مليون طن.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала