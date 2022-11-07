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https://sputnikarabic.ae/20221107/الدفاع-السعودية-تعلن-سقوط-مقاتلة-من-طراز-إف-15-بسبب-خلل-فني-1069896481.html
الدفاع السعودية تعلن سقوط مقاتلة من طراز إف-15 بسبب خلل فني
الدفاع السعودية تعلن سقوط مقاتلة من طراز إف-15 بسبب خلل فني
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الاثنين، سقوط مقاتلة من طراز إف 15 بسبب خلل فني. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T03:23+0000
2022-11-07T03:25+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الدفاع السعودية
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022م) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف -15 إس)، نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية".وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد المالكي نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين، بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة .واختتم المالكي، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.
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أخبار السعودية اليوم, وزارة الدفاع السعودية
أخبار السعودية اليوم, وزارة الدفاع السعودية

الدفاع السعودية تعلن سقوط مقاتلة من طراز إف-15 بسبب خلل فني

03:23 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 03:25 GMT 07.11.2022)
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية "تورنادو" (Panavia Tornado) السعودية،
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الاثنين، سقوط مقاتلة من طراز إف 15 بسبب خلل فني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022م) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف -15 إس)، نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية".
نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره العراقي تطوير التعاون في المجال الدفاعي
أمس, 21:05 GMT
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد المالكي نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين، بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة .
واختتم المالكي، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.
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