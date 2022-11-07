https://sputnikarabic.ae/20221107/الرئيس-الإسرائيلي-يجتمع-بنظيره-الإماراتي-على-هامش-قمة-شرم-الشيخ-للمناخ-1069905046.html
الرئيس الإسرائيلي يجتمع بنظيره الإماراتي على هامش قمة شرم الشيخ للمناخ
الرئيس الإسرائيلي يجتمع بنظيره الإماراتي على هامش قمة شرم الشيخ للمناخ
التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، بنظيره الإماراتي محمد بن زايد، في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش قمة المناخ. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T12:09+0000
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وفي تغريدة عبر "تويتر" قال هرتسوغ: "مسرور بلقاء صديقي صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد خلال قمة ’كوب 27‘ اليوم".هرتسوغ الذي يشارك في القمة بعد انسحاب رئيس الوزراء يائير لابيد في أعقاب هزيمته الانتخابية، أضاف أنه ناقش مع ابن زايد التعاون الإسرائيلي الإماراتي في قضايا المناخ، والتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط.في الأسبوع الماضي، أعلن لابيد، إلغاء مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي وذلك إثر خسارته في انتخابات الكنيست، بعد حصول معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو على الأغلبية.في أعقاب ذلك، أعلن هرتسوغ، أنه سيقود وفد بلاده إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هرتسوغ سيلقي كلمة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، كما سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
الرئيس الإسرائيلي يجتمع بنظيره الإماراتي على هامش قمة شرم الشيخ للمناخ
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التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، بنظيره الإماراتي محمد بن زايد، في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش قمة المناخ.
وفي تغريدة عبر "تويتر" قال هرتسوغ: "مسرور بلقاء صديقي صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد خلال قمة ’كوب 27‘ اليوم".
هرتسوغ الذي يشارك في القمة بعد انسحاب رئيس الوزراء
يائير لابيد في أعقاب هزيمته الانتخابية، أضاف أنه ناقش مع ابن زايد التعاون الإسرائيلي الإماراتي في قضايا المناخ، والتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط.
في الأسبوع الماضي، أعلن لابيد، إلغاء مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي وذلك إثر خسارته في انتخابات الكنيست، بعد حصول معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو على الأغلبية.
في أعقاب ذلك، أعلن هرتسوغ، أنه سيقود وفد بلاده إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هرتسوغ سيلقي كلمة
في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، كما سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.