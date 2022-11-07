https://sputnikarabic.ae/20221107/السيسي-يدعو-أمام-قمة-المناخ-إلى-بذل-الجهود-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1069904248.html
السيسي يدعو أمام قمة المناخ إلى بذل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية
السيسي يدعو أمام قمة المناخ إلى بذل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى بذل الجهود من أجل حل الأزمة الأوكرانية معربا عن استعداده للمساهمة في إنهائها. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T11:54+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال السيسي خلال كلمته الافتتاحية في قمة المناخ "كوب 27" المنعقدة بشرم الشيخ: "نتحدث عن أزمة كبيرة هي الأزمة الروسية الأوكرانية، وأوجه نداء لوقف الحرب".ولفت السيسي إلى أن دول العالم عانت من تبعات أزمة جائحة كورونا ومن ثم الأزمة الأوكرانية، مشددا على استعداده للعمل من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية مضيفا "أتصور أن الكثير من القادة يشاركونني هذا الرأي".وشدد السيسي على أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ، مؤكدا ضرورة العمل على الإسراع في وتيرة التحول الأخضر من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف.واعتبر السيسي أن كوكب الأرض يمر "بلحظة مصيرية" تستدعي استغلال السنوات المقبلة لحسم معركة تغير المناخ.يذكر أن فعاليات مؤتمر المناخ كانت قد انطلقت، أمس الأحد بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المناخ في العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المناخ في العالم
السيسي يدعو أمام قمة المناخ إلى بذل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى بذل الجهود من أجل حل الأزمة الأوكرانية معربا عن استعداده للمساهمة في إنهائها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال السيسي خلال كلمته الافتتاحية في قمة المناخ "كوب 27" المنعقدة بشرم الشيخ: "نتحدث عن أزمة كبيرة هي الأزمة الروسية الأوكرانية، وأوجه نداء لوقف الحرب".
ولفت السيسي إلى أن دول العالم عانت من تبعات أزمة جائحة كورونا ومن ثم الأزمة الأوكرانية، مشددا على استعداده للعمل من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية مضيفا "أتصور أن الكثير من القادة يشاركونني هذا الرأي".
وفي سياق الكلمة ذاتها، قال السيسي إن "ما يحتاجه العالم اليوم لتجاوز تحديات المناخ تتجاوز مجرد الشعارات والكلمات ما تنتظره شعوبنا هو التنفيذ السريع والفعال وخطوات حقيقة نحو خفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف".
وشدد السيسي على أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ، مؤكدا ضرورة العمل على الإسراع في وتيرة التحول الأخضر من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف.
واعتبر السيسي أن كوكب الأرض يمر "بلحظة مصيرية" تستدعي استغلال السنوات المقبلة لحسم معركة تغير المناخ.
يذكر أن فعاليات مؤتمر المناخ كانت قد انطلقت، أمس الأحد بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.
وتشهد مدينة شرم الشيخ
اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.