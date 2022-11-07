https://sputnikarabic.ae/20221107/الصين-تستنكر-زيارة-وزير-بريطاني-إلى-تايوان-1069899407.html
الصين تستنكر زيارة وزير بريطاني إلى تايوان
الصين تستنكر زيارة وزير بريطاني إلى تايوان
استنكرت الصين، اليوم الاثنين، إعلان وزير بريطاني عن خطط له لزيارة تايوان، من أجل إجراء محادثات تجارية. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T09:29+0000
2022-11-07T09:29+0000
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وقالت وزارة الخارجية الصينية إن على بريطانيا وقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان، وفقا لصحيفة "غلوبال نيوز" الصينية.وذكر المتحدث باسم الوزارة الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة إعلامية منتظمة، أن "سلطات تايوان بحاجة إلى وقف التواطؤ مع القوات الأجنبية".وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية إن وزير الدولة للتجارة وعضو البرلمان، جريج هاندز، سيزور تايوان الأسبوع الحالي، لإجراء محادثات تجارية، ويلتقي بالرئيسة، تساي إنغ ون.وتعد هذه هي أحدث مشاركة رفيعة المستوى بين حكومة غربية وتايوان (الصين).وقال بيان رسمي بشأن زيارة هاندز: "تعد زيارة تايوان خطوة شخصية، إشارة واضحة على التزام المملكة المتحدة بتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وتايوان، إن تايوان مثل المملكة المتحدة هي نصير للتجارة الحرة والعادلة التي يدعمها نظام تجاري عالمي قائم على القواعد".وأضاف البيان أن الوزير البريطاني، جريج هاندز، سيلتقي أيضا بكبير المفاوضين التجاريين التايوانيين، جون دينغ، ووزير الاقتصاد، وانغ مي-هوا.وشهدت الأشهر الماضية زيارة العديد من المسؤولين الأمريكيين إلى تايوان لدعم استقلالها عن الصين، وفي مقدمتهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.
https://sputnikarabic.ae/20211104/أول-وفد-رسمي-للبرلمان-الأوروبي-يزور-تايوان-لتقديم-الدعم-وسط-ضغوط-صينية-1050619544.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, بريطانيا, العالم
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, بريطانيا, العالم
الصين تستنكر زيارة وزير بريطاني إلى تايوان
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استنكرت الصين، اليوم الاثنين، إعلان وزير بريطاني عن خطط له لزيارة تايوان، من أجل إجراء محادثات تجارية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن على بريطانيا وقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان، وفقا لصحيفة "غلوبال نيوز" الصينية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة إعلامية منتظمة، أن "سلطات تايوان بحاجة إلى وقف التواطؤ مع القوات الأجنبية".
وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية إن وزير الدولة للتجارة وعضو البرلمان، جريج هاندز، سيزور تايوان الأسبوع الحالي، لإجراء محادثات تجارية، ويلتقي بالرئيسة، تساي إنغ ون.
وتعد هذه هي أحدث مشاركة رفيعة المستوى بين حكومة غربية وتايوان (الصين).
وقال بيان رسمي
بشأن زيارة هاندز: "تعد زيارة تايوان خطوة شخصية، إشارة واضحة على التزام المملكة المتحدة بتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وتايوان، إن تايوان مثل المملكة المتحدة هي نصير للتجارة الحرة والعادلة التي يدعمها نظام تجاري عالمي قائم على القواعد".
وأضاف البيان أن الوزير البريطاني، جريج هاندز، سيلتقي أيضا بكبير المفاوضين التجاريين التايوانيين، جون دينغ، ووزير الاقتصاد، وانغ مي-هوا.
وشهدت الأشهر الماضية زيارة العديد من المسؤولين الأمريكيين إلى تايوان لدعم استقلالها عن الصين، وفي مقدمتهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.