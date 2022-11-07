https://sputnikarabic.ae/20221107/القوات-الأمريكية-تسرق-43-صهريج-نفط-من-ريف-الحسكة--1069898153.html
القوات الأمريكية تسرق 43 صهريج نفط من ريف الحسكة
القوات الأمريكية تسرق 43 صهريج نفط من ريف الحسكة
استولت القوات الأمريكي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا على عشرات صهاريج النفط، حيث أخرجتها باتجاه الأراضي العراقية. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T08:10+0000
2022-11-07T08:10+0000
2022-11-07T08:10+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065165888_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_303bc3c3c8368cf34a7fd3c53d5e2b41.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية من ريف اليعربية قولهم بأن "قافلة مؤلفة من 43 صهريجاً محملا بالنفط السوري المسروق من آبار النفط التي تحتلها قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة توجهت عبر معبر المحمودية غير الشرعي إلى شمال العراق".ولفتت الوكالة إلى أن القوات الأمريكي كانت قد أخرجت خلال اليومين الماضيين عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية بريف الحسكة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدخلت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي قافلة كبيرة من الشاحنات المحملة بالمعدات والتجهيزات العسكرية إلى قواعدها غير الشرعية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، في حين كثفت هذه القوات من محاولتها الفاشلة لاختراق حواجز الجيش العربي السوري في المنطقة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة أن الجيش الأمريكي أدخل قافلة أسلحة ومعدات لوجستية، يوم الأربعاء 26 أكتوبر، إلى مناطق سيطرة "قسد" الموالية له.وقالت المصادر، إن القافلة مكونة من 80 شاحنة وصهريح، دخلت الاراضي السورية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي قرب بلدة اليعربية قادمة من شمال العراق، لافتة إلى أنها ضمت حاملات دبابات و جسور أسمنتية وصهاريج وقود وسيارات إطفاء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065165888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_88de2f12d5a15b5f2b7d12f415f68c25.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
القوات الأمريكية تسرق 43 صهريج نفط من ريف الحسكة
تابعنا عبر
استولت القوات الأمريكي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا على عشرات صهاريج النفط، حيث أخرجتها باتجاه الأراضي العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية
"سانا" عن مصادر محلية من ريف اليعربية قولهم بأن "قافلة مؤلفة من 43 صهريجاً محملا بالنفط السوري المسروق من آبار النفط التي تحتلها قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة توجهت عبر معبر المحمودية غير الشرعي إلى شمال العراق".
ولفتت الوكالة إلى أن القوات الأمريكي كانت قد أخرجت خلال اليومين الماضيين عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية بريف الحسكة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدخلت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي قافلة كبيرة من الشاحنات المحملة بالمعدات والتجهيزات العسكرية إلى قواعدها غير الشرعية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، في حين كثفت هذه القوات من محاولتها الفاشلة لاختراق حواجز الجيش العربي السوري في المنطقة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة أن الجيش الأمريكي أدخل قافلة أسلحة ومعدات لوجستية، يوم الأربعاء 26 أكتوبر، إلى مناطق سيطرة "قسد" الموالية له.
وقالت المصادر، إن القافلة مكونة من 80 شاحنة وصهريح
، دخلت الاراضي السورية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي قرب بلدة اليعربية قادمة من شمال العراق، لافتة إلى أنها ضمت حاملات دبابات و جسور أسمنتية وصهاريج وقود وسيارات إطفاء.