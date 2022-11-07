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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221107/القوات-الأوكرانية-تقصف-مبنى-إدارة-السكك-الحديدية-في-دونيتسك-فيديو-1069896313.html
القوات الأوكرانية تقصف مبنى إدارة السكك الحديدية في دونيتسك.. فيديو
القوات الأوكرانية تقصف مبنى إدارة السكك الحديدية في دونيتسك.. فيديو
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم الاثنين، أن مبنى إدارة السكك الحديدية في... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T02:53+0000
2022-11-07T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وبحسب بيان للمكتب التمثيلي، نشر عبر "تليغرام"، "استخدمت القوات الأوكرانية قذائف مدفعية عيار 155 ملم لقصف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك في حوالي الساعة 03:13 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (00:13 بتوقيت غرينتش).وبحسب رجال الإنقاذ، لم تقع إصابات.كان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، قال أمس الأحد، أن قوات أوكرانيا أطلقت 3 قذائف من عيار 152 مم، و6 قذائف من عيار 122 مم على مدينة دونيتسك، وبلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك جنوب غربي روسيا.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف مبنى إدارة السكك الحديدية في دونيتسك.. فيديو

02:53 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم الاثنين، أن مبنى إدارة السكك الحديدية في دونيتسك تضررت نتيجة القصف الأوكراني للمدينة.
وبحسب بيان للمكتب التمثيلي، نشر عبر "تليغرام"، "استخدمت القوات الأوكرانية قذائف مدفعية عيار 155 ملم لقصف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك في حوالي الساعة 03:13 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (00:13 بتوقيت غرينتش).
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، تضرر مبنى إدارة السكك الحديدية في دونيتسك نتيجة القصف واندلع حريق كبير في المبنى.
وبحسب رجال الإنقاذ، لم تقع إصابات.
كان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، قال أمس الأحد، أن قوات أوكرانيا أطلقت 3 قذائف من عيار 152 مم، و6 قذائف من عيار 122 مم على مدينة دونيتسك، وبلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك جنوب غربي روسيا.
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
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Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:55 GMT
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