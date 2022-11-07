https://sputnikarabic.ae/20221107/الولايات-المتحدة-واليابان-وكوريا-الجنوبية-تدين-تصرفات-كوريا-الشمالية-التصعيدية-1069898800.html
الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تدين تصرفات كوريا الشمالية "التصعيدية"
الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تدين تصرفات كوريا الشمالية "التصعيدية"
أدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية، ووصفوها بأنها "تصعيدية وخطيرة"، مجددين... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T09:06+0000
2022-11-07T09:06+0000
2022-11-07T09:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
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سبوتنيك. جاء ذلك بعد أن أجرى نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، والنائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون دونغ، ونائب وزير الخارجية الياباني، موري تاكيو، محادثات هاتفية أمس الأحد لمناقشة هذه القضية".وأكد شيرمان التزامات الولايات المتحدة تجاه وزارتي الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان، وقال إنه من المهم أن يقف المجتمع الدولي معا في مساءلة كوريا الشمالية عن "انتهاكاتها المستمرة والوقاحة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة"، على حد تعبيره.وأجرت بيونغ يانغ أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ منذ بداية العام، حيث تصر كوريا الشمالية على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على ما وصفته باستفزازات من قبل كوريا الجنوبية واليابان، من ناحية أخرى تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بانتظام تدريبات مشتركة.وفي وقت سابق، أعلن جيش كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أنه سيتخذ إجراءات عسكرية عملية "حازمة وساحقة" ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ ستنفذ على الأرجح قريبا تجربة نووية أخرى.ونقلت وكالة "يونهاب" عن وسائل إعلام كوريا شمالية رسمية، ما اعتبرته هيئة الأركان العامة للجيش الشمالي مناورات "العاصفة اليقظة" التي قامت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي بأنها "استفزاز مفتوح يهدف إلى تصعيد التوتر عن عمد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تدين تصرفات كوريا الشمالية "التصعيدية"
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أدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية، ووصفوها بأنها "تصعيدية وخطيرة"، مجددين التزاماتهم الدفاعية، وذلك في بيان للخارجية الأمريكية.
سبوتنيك. جاء ذلك بعد أن أجرى نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، والنائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون دونغ، ونائب وزير الخارجية الياباني، موري تاكيو، محادثات هاتفية أمس الأحد لمناقشة هذه القضية".
وأكد شيرمان التزامات الولايات المتحدة تجاه وزارتي الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان، وقال إنه من المهم أن يقف المجتمع الدولي معا في مساءلة كوريا الشمالية عن "انتهاكاتها المستمرة والوقاحة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة"، على حد تعبيره.
وأجرت بيونغ يانغ أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ منذ بداية العام، حيث تصر كوريا الشمالية على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على ما وصفته باستفزازات من قبل كوريا الجنوبية واليابان، من ناحية أخرى تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بانتظام تدريبات مشتركة.
وفي وقت سابق، أعلن جيش كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أنه سيتخذ إجراءات عسكرية عملية "حازمة وساحقة" ردا على التدريبات العسكرية المشتركة
بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ ستنفذ على الأرجح قريبا تجربة نووية أخرى.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن وسائل إعلام كوريا شمالية رسمية، ما اعتبرته هيئة الأركان العامة للجيش الشمالي مناورات "العاصفة اليقظة" التي قامت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي بأنها "استفزاز مفتوح يهدف إلى تصعيد التوتر عن عمد".