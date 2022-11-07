https://sputnikarabic.ae/20221107/بوريل-يقول-إن-أوروبا-تعتمد-على-الصين-تجاريا-أكثر-من-روسيا-في-بعض-الجوانب-1069919349.html

بوريل يقول إن أوروبا تعتمد على الصين تجاريا أكثر من روسيا في بعض الجوانب

بوريل يقول إن أوروبا تعتمد على الصين تجاريا أكثر من روسيا في بعض الجوانب

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الكتلة تعتمد على الصادرات الصينية لتحقيق خطتها الانتقالية الخضراء أكثر مما تعتمد... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T16:03+0000

2022-11-07T16:03+0000

2022-11-07T16:03+0000

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موسكو - سبوتنيك. وذكر بوريل في مدونته الخاصة: "تلعب الصين دورا حاسما في العديد من سلاسل التوريد، واعتمادنا عليها لاستراتيجية التحول الأخضر حاليا أعلى من اعتمادنا على الوقود الأحفوري من روسيا".وأوضح أن الصين تزود دول الاتحاد بنحو 90% من احتياجاتها من المغنيسيوم، و90% من متطلبات المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب أن 80% من الألواح الشمسية المستخدمة في الاتحاد الأوروبي.وقال الدبلوماسي الكبير أيضا إن الصين تظل "شريكا اقتصاديا رئيسيا، ومنافسا شاملا ومنهجيا" للاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يتعين على الكتلة تحقيق "تكافؤ الفرص" للشركات الأوروبية العاملة في الصين و"التأكد من أن تبعياتنا لا تتحول إلى نقاط ضعف".في الشهر الماضي، قال بوريل إن ازدهار الاتحاد الأوروبي كان قائما على الطاقة الرخيصة من روسيا والسوق الصيني، والذي زود الكتلة بالتكنولوجيا والاستثمار وشراء السلع الرخيصة، ولكن الكتلة الآن بحاجة إلى البحث عن مصادر الطاقة في الداخل، وإعادة هيكلة اقتصادها.

https://sputnikarabic.ae/20221022/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-ألمانيا-من-الاستثمار-الصيني-في-ميناء-هامبورغ-1069350180.html

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