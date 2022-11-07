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https://sputnikarabic.ae/20221107/بوريل-يقول-إن-أوروبا-تعتمد-على-الصين-تجاريا-أكثر-من-روسيا-في-بعض-الجوانب-1069919349.html
بوريل يقول إن أوروبا تعتمد على الصين تجاريا أكثر من روسيا في بعض الجوانب
بوريل يقول إن أوروبا تعتمد على الصين تجاريا أكثر من روسيا في بعض الجوانب
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الكتلة تعتمد على الصادرات الصينية لتحقيق خطتها الانتقالية الخضراء أكثر مما تعتمد... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:03+0000
2022-11-07T16:03+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وذكر بوريل في مدونته الخاصة: "تلعب الصين دورا حاسما في العديد من سلاسل التوريد، واعتمادنا عليها لاستراتيجية التحول الأخضر حاليا أعلى من اعتمادنا على الوقود الأحفوري من روسيا".وأوضح أن الصين تزود دول الاتحاد بنحو 90% من احتياجاتها من المغنيسيوم، و90% من متطلبات المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب أن 80% من الألواح الشمسية المستخدمة في الاتحاد الأوروبي.وقال الدبلوماسي الكبير أيضا إن الصين تظل "شريكا اقتصاديا رئيسيا، ومنافسا شاملا ومنهجيا" للاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يتعين على الكتلة تحقيق "تكافؤ الفرص" للشركات الأوروبية العاملة في الصين و"التأكد من أن تبعياتنا لا تتحول إلى نقاط ضعف".في الشهر الماضي، قال بوريل إن ازدهار الاتحاد الأوروبي كان قائما على الطاقة الرخيصة من روسيا والسوق الصيني، والذي زود الكتلة بالتكنولوجيا والاستثمار وشراء السلع الرخيصة، ولكن الكتلة الآن بحاجة إلى البحث عن مصادر الطاقة في الداخل، وإعادة هيكلة اقتصادها.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, روسيا, اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, روسيا, اقتصاد

بوريل يقول إن أوروبا تعتمد على الصين تجاريا أكثر من روسيا في بعض الجوانب

16:03 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الكتلة تعتمد على الصادرات الصينية لتحقيق خطتها الانتقالية الخضراء أكثر مما تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وذكر بوريل في مدونته الخاصة: "تلعب الصين دورا حاسما في العديد من سلاسل التوريد، واعتمادنا عليها لاستراتيجية التحول الأخضر حاليا أعلى من اعتمادنا على الوقود الأحفوري من روسيا".
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وأوضح أن الصين تزود دول الاتحاد بنحو 90% من احتياجاتها من المغنيسيوم، و90% من متطلبات المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب أن 80% من الألواح الشمسية المستخدمة في الاتحاد الأوروبي.
وقال الدبلوماسي الكبير أيضا إن الصين تظل "شريكا اقتصاديا رئيسيا، ومنافسا شاملا ومنهجيا" للاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يتعين على الكتلة تحقيق "تكافؤ الفرص" للشركات الأوروبية العاملة في الصين و"التأكد من أن تبعياتنا لا تتحول إلى نقاط ضعف".
في الشهر الماضي، قال بوريل إن ازدهار الاتحاد الأوروبي كان قائما على الطاقة الرخيصة من روسيا والسوق الصيني، والذي زود الكتلة بالتكنولوجيا والاستثمار وشراء السلع الرخيصة، ولكن الكتلة الآن بحاجة إلى البحث عن مصادر الطاقة في الداخل، وإعادة هيكلة اقتصادها.
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