تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:13 GMT 07.11.2022
06:13 GMT 07.11.2022
06:13 GMT 07.11.2022
أعلنت حالة التأهب من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، في عدة مناطق بأوكرانيا.
وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، أعلنت حالة التأهب الجوي في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، بولتافا، كيروفوغراد، وتشيركاسي في أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن حالة التأهب الجوي أعلنت أيضا في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة زابوروجيه.
وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، أعلنت حالة التأهب الجوي في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، بولتافا، كيروفوغراد، وتشيركاسي في أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن حالة التأهب الجوي أعلنت أيضا في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة زابوروجيه.