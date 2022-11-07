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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221107/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069897150.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T06:14+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:14 GMT 07.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:13 GMT 07.11.2022
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06:11 GMT
06:13 GMT 07.11.2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مبنى إدارة السكك الحديدية في دونيتسك.. فيديو
02:53 GMT
06:13 GMT 07.11.2022
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا
أعلنت حالة التأهب من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، في عدة مناطق بأوكرانيا.
وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، أعلنت حالة التأهب الجوي في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، بولتافا، كيروفوغراد، وتشيركاسي في أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن حالة التأهب الجوي أعلنت أيضا في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة زابوروجيه.
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