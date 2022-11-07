https://sputnikarabic.ae/20221107/تلغرام-يطرح-ميزة-جديدة-تحويل-الفيديوهات-إلى-نصوص-مقروءة-1069907921.html

"تلغرام" يطرح ميزة جديدة... تحويل الفيديوهات إلى نصوص مقروءة

"تلغرام" يطرح ميزة جديدة... تحويل الفيديوهات إلى نصوص مقروءة

أعلن تطبيق التراسل الفوري "تلغرام"، اليوم الاثنين، طرحه حزمة من الميزات الجديدة والتحديثات المرئية، التي من أبرزها تحويل الصوت في رسائل الفيديو إلى نصوص. 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T13:56+0000

2022-11-07T13:56+0000

2022-11-07T13:56+0000

تلغرام

مجتمع

منوعات

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ويمكن تفعيل ميزة تحويل رسائل الفيديو إلى نصوص من خلال النقر على الزر "→ A"، الموجود في الجزء السفلي الأيمن من الفيديو، وفقا لبيان رسمي.لكن ستكون الميزة متاحة فقط من خلال اشتراك "تلغرام بريميوم"، الذي يكلف 5 دولارات شهريا، والذي يوفر لمشتركية مزايا إضافية، مثل التنزيلات الأسرع، وعدم وجود إعلانات، وحد تحميل أكبر للملفات يصل إلى 4 غيغابايت.كذلك أعلن "تلغرام" اليوم عن ميزات جديدة لمستخدميه بالمجان، مثل تخصيص "موضوعات مشتركة" داخل مجموعات الدردشة، والتي ستتيح للمجموعات التي تضم أكثر من 200 عضو إنشاء مساحات منفصلة تعمل مثل الدردشات الفردية، والتي سيكون لديها إشعارات خاصة مستقلة عن مجموعة الدردشة الأكبر.وكان مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، اعتذر قبل أسبوع لكافة مستخدميه، بسبب تأخره في طرح آخر تحديث لتطبيقه، ملقيا اللوم على شركة "آبل" الأمريكية، إذ أوضح في منشور له إنها تزعم أنها تراجع التطبيقات في غضون 24 ساعة، بينما استغرق الأمر مع "تلغرام" ما لا يقل عن 7 إلى 10 أيام من أجل طرح تحديثاته الجديدة على متجر التطبيقات "آب ستور".وسبق لمؤسس "تلغرام" أن انتقد متجر "آبل" للتطبيقات، بعدما اتهمها في وقت سابق بتأخير تحديثاته لأسابيع، وإجبارها له على منع مستخدميه من التربح من وراء منشوراتهم على تطبيقه.

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