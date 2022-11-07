https://sputnikarabic.ae/20221107/حرس-الحدود-الإيراني-يضبط-أسلحة-حربية-ويتهم-أمريكا-وإسرائيل-بالتسبب-بأعمال-الشغب-الأخيرة-1069915158.html

حرس الحدود الإيراني يضبط أسلحة حربية ويتهم أمريكا وإسرائيل بالتسبب بأعمال الشغب الأخيرة

حرس الحدود الإيراني يضبط أسلحة حربية ويتهم أمريكا وإسرائيل بالتسبب بأعمال الشغب الأخيرة

أعلن حرس الحدود الإيراني، اليوم الاثنين، ضبط 600 سلاح حربي خلال الأيام الـ45 الماضية. 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T15:10+0000

2022-11-07T15:10+0000

2022-11-07T15:10+0000

أخبار إيران

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وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي، خلال زيارته لحدود سيستان وبلوشستان، إن "مصدر أعمال الشغب الأخيرة في البلاد هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعملاؤهما"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "قوات حرس الحدود تمكنت خلال أعمال الشغب الأخيرة عبر جمع المعلومات والرصد المتواصل من تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة والذخيرة كانت تنوي نقل شحنة من الأسلحة إلى داخل البلاد بهدف الإخلال بأمن البلاد واعتقلت عناصرها".وأكد العميد كودرزي أنه "بفضل جهود قوات حرس الحدود والإشراف التام والكامل لقوي الأمن فإن البلاد تنعم بالإستقرار والأمن التام"، موضحا أن "قواتنا تمثل سداً منيعاً أمام أعداء إيران وستتصدى بقوة لكل من يحاول زعزعة أمن البلاد".وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، اعتقال كافة المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد الشهر الماضي.وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان".وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "أبو عائشه" وهو من طاجيكستان، موضحا أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز.وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221107/إيران-تعلن-اعتقال-كافة-المتورطين-في-هجوم-شيزار-1069899619.html

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