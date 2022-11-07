https://sputnikarabic.ae/20221107/رئيس-وزراء-بريطانيا-يناقش-مع-الرئيس-الإماراتي-الوضع-في-إيران-والاتفاق-النووي-1069909084.html
رئيس وزراء بريطانيا يناقش مع الرئيس الإماراتي الوضع في إيران والاتفاق النووي
رئيس وزراء بريطانيا يناقش مع الرئيس الإماراتي الوضع في إيران والاتفاق النووي
التقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، برئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، على هامش قمة المناخ (كوب 27)، المقامة في... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T14:07+0000
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وناقش سوناك مع الرئيس الإماراتي خلال لقائهما "الوضع في إيران، وسلوك طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة، وكذلك المفاوضات حول الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة"، وفقا لبيان من الحكومة البريطانية.كما اتفق ريشي سوناك والشيخ محمد بن زايد على "مواصلة العمل معا بشكل وثيق في مجالات الدفاع والأمن والتجارة، بما في ذلك إحراز تقدم في صفقة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل".كذلك رحب الطرفان بالتعاون في مجال انتقال الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، وتطلعا إلى النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ (كوب 28)، المقامة في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل 2023.وكان من المقرر ألا يحضر رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، قمة المناخ (كوب 27)، إلا أنه تراجع عن قراره.تعرض قرار سونالك بعدم حضور قمة المناخ للهجوم من قبل المهتمين بالبيئة، وقال ألوك شارما، وزير "كوب 26" البريطاني لصحيفة "صنداي تايمز" إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" لأن رئيس الوزراء لن يحضر، مضيفا أن الحضور سيرسل إشارة حول التزام المملكة المتحدة المتجدد بشأن هذه القضية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, بريطانيا, العالم العربي, العالم, إيران, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, بريطانيا, العالم العربي, العالم, إيران, الاتفاق النووي الإيراني
رئيس وزراء بريطانيا يناقش مع الرئيس الإماراتي الوضع في إيران والاتفاق النووي
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التقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، برئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، على هامش قمة المناخ (كوب 27)، المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وناقش سوناك مع الرئيس الإماراتي خلال لقائهما "الوضع في إيران، وسلوك طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة، وكذلك المفاوضات حول الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة"، وفقا لبيان
من الحكومة البريطانية.
كما اتفق ريشي سوناك والشيخ محمد بن زايد على "مواصلة العمل معا بشكل وثيق في مجالات الدفاع والأمن والتجارة، بما في ذلك إحراز تقدم في صفقة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل".
كذلك رحب الطرفان بالتعاون في مجال انتقال الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، وتطلعا إلى النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ (كوب 28)، المقامة في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل 2023.
وكان من المقرر ألا يحضر رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، قمة المناخ (كوب 27)، إلا أنه تراجع عن قراره.
تعرض قرار سونالك بعدم حضور قمة المناخ للهجوم من قبل المهتمين بالبيئة، وقال ألوك شارما، وزير "كوب 26" البريطاني لصحيفة "صنداي تايمز" إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" لأن رئيس الوزراء لن يحضر، مضيفا أن الحضور سيرسل إشارة حول التزام المملكة المتحدة المتجدد بشأن هذه القضية.