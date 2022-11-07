https://sputnikarabic.ae/20221107/روساتوم-تنظم-عددا-من-الفعاليات-في-قمة-المناخ-كوب-27--1069906795.html

"روساتوم" تنظم عددا من الفعاليات في قمة المناخ "كوب 27"

"روساتوم" تنظم عددا من الفعاليات في قمة المناخ "كوب 27"

تعمل شركة "روساتوم" الروسية، على تنظيم عدد من الفعاليات في إطار، قمة المناخ، حيث شهدت مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T12:57+0000

2022-11-07T12:57+0000

2022-11-07T12:57+0000

روسيا

العالم العربي

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وأفاد مصدر لدى عملاق الطاقة الروسي "روساتوم" لوكالة "سبوتنيك": "في يوم الطاقة، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيناقش المشاركون في الحدث الذي نظمته روساتوم مساهمة الطاقة النووية في حل مشاكل التنمية المستدامة للبلدان الأفريقية".وأضاف المصدر موضحا أن "ممثلو المنظمات النووية من مصر ونيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا سيشاركون خبراتهم في اختيار التقنيات الخضراء، ومناقشة تفاصيل تطوير مشاريع بناء محطات الطاقة النووية عالية الكفاءة، والأثر المحتمل لمثل هذه المشاريع على اقتصاد المنطقة، والتحديات المحتملة والآثار الإيجابية من تطوير التقنيات النووية على القارة الإفريقية".بالإضافة إلى ذلك، تعقد روسيا في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني، ندوة رسمية لروسيا الاتحادية مخصصة لشرح النهج الروسي في إطار التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، حيث سيتحدث أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" عن مساهمة الطاقة النووية في مجال ضمان تنمية منخفضة الكربون لاقتصاد البلاد، فضلاً عن الاستخدام المحتمل للتقنيات النووية لمواجهة تغير المناخ بشكل أكبر.وأيضًا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، وكجزء من يوم "الشباب والأجيال القادمة" من المؤتمر، ستقام فعاليات بمشاركة ممثلين عن أكاديمية "روساتوم" للشركات، وكذلك بمشاركة أعضاء المجلس الاستشاري للشباب تحت إشراف المدير العام لفريق " Impact Team 2050".يذكر أن فعاليات مؤتمر المناخ كانت قد انطلقت، أمس الأحد بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221107/السيسي-يدعو-أمام-قمة-المناخ-إلى-بذل-الجهود-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1069904248.html

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