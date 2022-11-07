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https://sputnikarabic.ae/20221107/روسيا-تدعو-أرمينيا-وأذربيجان-للامتناع-عن-زعزعة-استقرار-الوضع-بين-البلدين-1069904752.html
روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان للامتناع عن زعزعة استقرار الوضع بين البلدين
روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان للامتناع عن زعزعة استقرار الوضع بين البلدين
دعت روسيا، اليوم الاثنين، أرمينيا وأذربيجان إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تزعزع استقرار الوضع بين البلدين. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T12:06+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول رد فعل الكرملين على أنباء تجدد تبادل إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان: "نواصل حث البلدين على الامتناع عن أي أعمال وخطوات يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر".يذكر أن وزارة الدفاع الأرمينية كانت قد اتهمت الجيش الأذربيجاني بقصف المواقع الأرمينية على الحدود ليلة الاثنين، بينما اتهمت باكو الجانب الأرمني باستخدام أسلحة خفيفة لقصف المواقع الأذربيجانية.وخلال قمتهم الثلاثية في سوتشي، أواخر الشهر الماضي، أكد كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على أهمية الاستعدادات النشطة من أجل إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان.وأشار القادة إلى أهمية خلق مناخ إيجابي بين أذربيجان وأرمينيا لمواصلة الحوار بين ممثلي المجتمع والخبراء والزعماء الدينيين بمساعدة روسية، وكذلك إطلاق اتصالات برلمانية ثلاثية من أجل تعزيز الثقة بين شعبي البلدين.وأضاف بيان القادة الثلاثة، أنه تم "الاتفاق على الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ومناقشة وحل جميع القضايا الإشكالية على أساس الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي وحرمة الحدود وفقًا لميثاقي الأمم المتحدة وألما آتا لعام 1991".وأشار البيان إلى تجديد الأطراف التزامهم الصارم بجميع الاتفاقيات من أجل التطبيع الشامل للعلاقات الأذربيجانية الأرمينية، وضمان السلام والاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة في جنوب القوقاز".
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روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان للامتناع عن زعزعة استقرار الوضع بين البلدين

12:06 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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دعت روسيا، اليوم الاثنين، أرمينيا وأذربيجان إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تزعزع استقرار الوضع بين البلدين.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول رد فعل الكرملين على أنباء تجدد تبادل إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان: "نواصل حث البلدين على الامتناع عن أي أعمال وخطوات يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر".
يذكر أن وزارة الدفاع الأرمينية كانت قد اتهمت الجيش الأذربيجاني بقصف المواقع الأرمينية على الحدود ليلة الاثنين، بينما اتهمت باكو الجانب الأرمني باستخدام أسلحة خفيفة لقصف المواقع الأذربيجانية.
وخلال قمتهم الثلاثية في سوتشي، أواخر الشهر الماضي، أكد كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على أهمية الاستعدادات النشطة من أجل إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان.
وأشار القادة إلى أهمية خلق مناخ إيجابي بين أذربيجان وأرمينيا لمواصلة الحوار بين ممثلي المجتمع والخبراء والزعماء الدينيين بمساعدة روسية، وكذلك إطلاق اتصالات برلمانية ثلاثية من أجل تعزيز الثقة بين شعبي البلدين.
وأضاف بيان القادة الثلاثة، أنه تم "الاتفاق على الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ومناقشة وحل جميع القضايا الإشكالية على أساس الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي وحرمة الحدود وفقًا لميثاقي الأمم المتحدة وألما آتا لعام 1991".
وأشار البيان إلى تجديد الأطراف التزامهم الصارم بجميع الاتفاقيات من أجل التطبيع الشامل للعلاقات الأذربيجانية الأرمينية، وضمان السلام والاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة في جنوب القوقاز".
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