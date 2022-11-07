https://sputnikarabic.ae/20221107/روسيا-تدعو-أرمينيا-وأذربيجان-للامتناع-عن-زعزعة-استقرار-الوضع-بين-البلدين-1069904752.html

روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان للامتناع عن زعزعة استقرار الوضع بين البلدين

روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان للامتناع عن زعزعة استقرار الوضع بين البلدين

دعت روسيا، اليوم الاثنين، أرمينيا وأذربيجان إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تزعزع استقرار الوضع بين البلدين. 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T12:06+0000

2022-11-07T12:06+0000

2022-11-07T12:06+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555077_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_abe1f52de1bfc287f8ca434e72050983.jpg

موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول رد فعل الكرملين على أنباء تجدد تبادل إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان: "نواصل حث البلدين على الامتناع عن أي أعمال وخطوات يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر".يذكر أن وزارة الدفاع الأرمينية كانت قد اتهمت الجيش الأذربيجاني بقصف المواقع الأرمينية على الحدود ليلة الاثنين، بينما اتهمت باكو الجانب الأرمني باستخدام أسلحة خفيفة لقصف المواقع الأذربيجانية.وخلال قمتهم الثلاثية في سوتشي، أواخر الشهر الماضي، أكد كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على أهمية الاستعدادات النشطة من أجل إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان.وأشار القادة إلى أهمية خلق مناخ إيجابي بين أذربيجان وأرمينيا لمواصلة الحوار بين ممثلي المجتمع والخبراء والزعماء الدينيين بمساعدة روسية، وكذلك إطلاق اتصالات برلمانية ثلاثية من أجل تعزيز الثقة بين شعبي البلدين.وأضاف بيان القادة الثلاثة، أنه تم "الاتفاق على الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ومناقشة وحل جميع القضايا الإشكالية على أساس الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي وحرمة الحدود وفقًا لميثاقي الأمم المتحدة وألما آتا لعام 1991".وأشار البيان إلى تجديد الأطراف التزامهم الصارم بجميع الاتفاقيات من أجل التطبيع الشامل للعلاقات الأذربيجانية الأرمينية، وضمان السلام والاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة في جنوب القوقاز".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن