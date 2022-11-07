https://sputnikarabic.ae/20221107/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-المدينة-وبلدتي-أفدييفكا-وياسينوفاتايا-1069895913.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة وبلدتي أفدييفكا وياسينوفاتايا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة وبلدتي أفدييفكا وياسينوفاتايا
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، أمس الأحد، أن قوات أوكرانيا أطلقت 3 قذائف من عيار... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T01:14+0000
2022-11-07T01:14+0000
2022-11-07T01:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب التمثيلي، نشر عبر "تليغرام"، ""تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية:يشار إلى أن ياسينوفاتايا تقع على بعد 25 كيلومترا شمالي مدينة دونيتسك وتضم أكبر عقدة للمواصلات السككية منذ العهد السوفيتي.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221106/تقارير-تفيد-بوقوع-انفجار-في-أوديسا-1069895606.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة وبلدتي أفدييفكا وياسينوفاتايا
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، أمس الأحد، أن قوات أوكرانيا أطلقت 3 قذائف من عيار 152 مم، و6 قذائف من عيار 122 مم على مدينة دونيتسك، وبلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك جنوب غربي روسيا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب التمثيلي، نشر عبر "تليغرام"، ""تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
على المحاور التالية:
الساعة 21.29 (يتزامن مع توقيت موسكو) على بلدة نيتيلوفو ومدينة دونيتسك، بـ 3 قذائف من عيار 152 مليمترا.
الساعة 23.10 أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف من عيار 122 مليمترا، على بلدتي أفدييفكا وياسينوفاتايا.
يشار إلى أن ياسينوفاتايا تقع على بعد 25 كيلومترا شمالي مدينة دونيتسك وتضم أكبر عقدة للمواصلات السككية منذ العهد السوفيتي.
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.