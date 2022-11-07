https://sputnikarabic.ae/20221107/سلطات-زابوروجيه-تعلن-تخليها-عن-العملة-الأوكرانية-اعتبارا-من-1-يناير-2023-1069899004.html
سلطات زابوروجيه تعلن تخليها عن العملة الأوكرانية اعتبارا من 1 يناير 2023
سلطات زابوروجيه تعلن تخليها عن العملة الأوكرانية اعتبارا من 1 يناير 2023
أعلن عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم الاثنين، التخلي عن العملة الأوكرانية "غريفنا" اعتبارا من مطلع العام... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T09:26+0000
2022-11-07T09:26+0000
2022-11-07T09:26+0000
روسيا
الروبل
عملة نقدية
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وقال روغوف لـ "سبوتنيك": "اعتبارا من الأول من يناير 2023، سيتوقف العمل بنظام العملة المزدوجة في منطقة زابوروجيه، لن يتم قبول العملة الأوكرانية بعد ذلك، وستكون العملة الرسمية الوحيدة هي الروبل الروسي، أما غريفنا ستكون من الماضي".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه تتعامل حاليا بنظام العملة المزدوجة، إلى جانب الروبل الروسي، يتم استخدام غريفنا الأوكرانية أيضا في التداول.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا، تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا، في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20221106/سلطات-زابوروجيه-تشير-إلى-إنشاء-تحصينات-شمالي-المقاطعة-1069876303.html
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روسيا, الروبل, عملة نقدية
روسيا, الروبل, عملة نقدية
سلطات زابوروجيه تعلن تخليها عن العملة الأوكرانية اعتبارا من 1 يناير 2023
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أعلن عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم الاثنين، التخلي عن العملة الأوكرانية "غريفنا" اعتبارا من مطلع العام القادم.
وقال روغوف لـ "سبوتنيك": "اعتبارا من الأول من يناير 2023، سيتوقف العمل بنظام العملة المزدوجة في منطقة زابوروجيه
، لن يتم قبول العملة الأوكرانية بعد ذلك، وستكون العملة الرسمية الوحيدة هي الروبل الروسي، أما غريفنا ستكون من الماضي".
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه تتعامل حاليا بنظام العملة المزدوجة، إلى جانب الروبل الروسي، يتم استخدام غريفنا الأوكرانية أيضا في التداول.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية
بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا، تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا، في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.