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https://sputnikarabic.ae/20221107/سونطراك-وإيني-الإيطالية-تعلنان-بدء-الإنتاج-بحوض-بركين-جنوبي-الجزائر-1069922844.html
"سونطراك" و"إيني" الإيطالية تعلنان بدء الإنتاج بحوض بركين جنوبي الجزائر
"سونطراك" و"إيني" الإيطالية تعلنان بدء الإنتاج بحوض بركين جنوبي الجزائر
أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية وشريكها الإيطالي "إيني"، عن بدء الإنتاج بحقل النفط المرتبط بعقد زملة العربي، الواقع بحوض بركين جنوبي الجزائر. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T18:32+0000
2022-11-07T18:32+0000
اقتصاد
العالم العربي
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الجزائر - سبوتنيك. وقد شرع الإنتاج بهذا الحقل، يضيف البيان "في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أي بعد سبعة أشهر فقط من اكتشافه عبر أول بئر استكشافي وهذا بفضل طريقة التطوير المتسارع".ويخضع محيط زملة العربي لعقد بحث واستغلال المحروقات تمتلك فيه "سوناطراك" 51% من الحصص بينما تمتلك "إيني" النسبة المتبقية والبالغة 49% .وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، يوم أمس الأحد، خلال تقديمه تقديرات الميزانية الخاصة بتسيير قطاعه على لجنة المالية في البرلمان، تحقيق القطاع تقدما ملحوظا على مستويي الاستثمارات والعائدات، وتوقع تحقيق عائدات من المحروقات تفوق 50 مليار دولار بنهاية هذا العام بزيادة 45 في المئة عن العام السابق.
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

"سونطراك" و"إيني" الإيطالية تعلنان بدء الإنتاج بحوض بركين جنوبي الجزائر

18:32 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية وشريكها الإيطالي "إيني"، عن بدء الإنتاج بحقل النفط المرتبط بعقد زملة العربي، الواقع بحوض بركين جنوبي الجزائر.
الجزائر - سبوتنيك. وقد شرع الإنتاج بهذا الحقل، يضيف البيان "في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أي بعد سبعة أشهر فقط من اكتشافه عبر أول بئر استكشافي وهذا بفضل طريقة التطوير المتسارع".

"ينتج حقل ما يقدر بـ 10 آلاف برميل مكافئ نفط يوميًا، ومن المتوقع زيادة مستوى الإنتاج به من خلال تنفيذ خطة التطوير المتسارع، والتي تتضمن بشكل خاص حفر آبار جديدة خلال سنة 2023، ما سيسمح برفع مستوى الإنتاج ليصل حجما يقارب 17000 برميل مكافئ نفط يوميًا".

ويخضع محيط زملة العربي لعقد بحث واستغلال المحروقات تمتلك فيه "سوناطراك" 51% من الحصص بينما تمتلك "إيني" النسبة المتبقية والبالغة 49% .
وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، يوم أمس الأحد، خلال تقديمه تقديرات الميزانية الخاصة بتسيير قطاعه على لجنة المالية في البرلمان، تحقيق القطاع تقدما ملحوظا على مستويي الاستثمارات والعائدات، وتوقع تحقيق عائدات من المحروقات تفوق 50 مليار دولار بنهاية هذا العام بزيادة 45 في المئة عن العام السابق.
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