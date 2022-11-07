https://sputnikarabic.ae/20221107/شارة-الكابتن-الفلسطينيةحملة-لنصرة-فلسطين-في-كأس-العالم-2022-1069900101.html

"شارة الكابتن الفلسطينية"..حملة لنصرة فلسطين في كأس العالم 2022

"شارة الكابتن الفلسطينية"..حملة لنصرة فلسطين في كأس العالم 2022

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وقبل انطلاق كأس العالم في قطر، لدعم القضية الفلسطينية من خلال هاشتاغ "شارة الكابتن الفلسطينية". 07.11.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

بطولة كأس العالم 2022

حوارات

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ودعما للقضية الفلسطينية وردا على ما تم تداوله من ارتداء قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي للعلم البولندي كشارة لقيادة منتخب بلاده إلى جانب تصريحات عدد من قادة المنتخبات المشاركة على احتمالية ارتدائهم لشارة المثليين في البطولة، جاءت الحملة.ليطالب النشطاء على مواقع التواصل قادة المنتخبات العربية الأربع المشاركة في البطولة وهم قطر، السعودية، تونس والمغرب، بارتداء شارة علم فلسطين، من أجل إحياء القضية الفلسطينية في البطولة العالمية.ليشارك في الفكرة عدد من الإعلاميين في المجال الرياضي ومنهم المذيع في شبكة (beIN SPORTS) الرياضية ، أيمن جادة، في تغريدة جاء فيها: "فكرة معبرة طرحها بعض الإخوة ، إذا كانت بعض المنتخبات الأوروبية ستحمل شارات معينة لقادة فرقها في كأس العالم ، فلماذا لا تحمل المنتخبات العربية علم فلسطين كشارة لقائد كل منتخب عربي في كأس العالم ؟".مضيفا قوله: "لماذا يمنع في بعض الأحيان من رفع علم فلسطين في بعض المباريات فمثلا ولماذا يعاقب اللاعبون لمجرد اعلانهم تأييدهم للقضية الفلسطينية".وتابع قائلا: "قام أحد النشطاء وهو زميلي الأردني أحمد الملاح، بتحويل الفكرة لتصميم مميز للشارة ووضع هاشتاغ خاص يناسب هذه الحملة، تحت عنوان: شارة الكابتن الفلسطينية، في رسالة لقادة المنتخبات العربية أو أي من المنتخبات التي تشعر أنه في تضامنها مع فلسطين رسالة إيجابية."هذا ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، في الـ20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني. كما ستستمر أحداثه حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبلين، والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني ال144 لتأسيس دولة قطر.

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رياضة, بطولة كأس العالم 2022, حوارات