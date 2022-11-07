https://sputnikarabic.ae/20221107/صحيفة-تكشف-عن-حادثة-تعرضت-لها-الغواصة-النووية-البريطانية-خلال-المهمة-السرية-1069899270.html
صحيفة تكشف عن حادثة تعرضت لها الغواصة النووية البريطانية خلال المهمة السرية
صحيفة تكشف عن حادثة تعرضت لها الغواصة النووية البريطانية خلال المهمة السرية
كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، أن غواصة تابعة للبحرية البريطانية أجبرت على إنهاء مهمة سرية لها، وذلك بسبب حريق على متنها. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T09:33+0000
2022-11-07T09:33+0000
2022-11-07T09:33+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "صن" نقلاً عن مصادر خاصة أنه تم تجهيز الغواصة البريطانية بصواريخ فيكتوريوس ترايدنت 2 (الباليستية العابرة للقارات)، لكن اندلع حريق مفاجئ وتم تحديد مكان الحريق بسرعة.وأشارت المصادر إلى أن الغواصة طفت على السطح في شمال المحيط الأطلسي للتخلص من الدخان السام، حيث أعطى القبطان بعد تقييم الأضرار الناجمة عن الحريق الأمر بالعودة إلى قاعدة كلايد في اسكتلندا.وبحسب المنشور، تقوم هذه الغواصة بدوريات لغرض الردع النووي، لكنها كانت تؤدي مهمة مختلفة عند وقوع الحادث.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة تكشف عن حادثة تعرضت لها الغواصة النووية البريطانية خلال المهمة السرية
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كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، أن غواصة تابعة للبحرية البريطانية أجبرت على إنهاء مهمة سرية لها، وذلك بسبب حريق على متنها.
وذكرت صحيفة "صن"
نقلاً عن مصادر خاصة أنه تم تجهيز الغواصة البريطانية بصواريخ فيكتوريوس ترايدنت 2 (الباليستية العابرة للقارات)، لكن اندلع حريق مفاجئ وتم تحديد مكان الحريق بسرعة.
وأشارت المصادر إلى أن الغواصة طفت على السطح في شمال المحيط الأطلسي للتخلص من الدخان السام، حيث أعطى القبطان بعد تقييم الأضرار الناجمة عن الحريق الأمر بالعودة إلى قاعدة كلايد في اسكتلندا.
وبحسب المنشور، تقوم هذه الغواصة بدوريات لغرض الردع النووي، لكنها كانت تؤدي مهمة مختلفة عند وقوع الحادث.