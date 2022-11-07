عربي
https://sputnikarabic.ae/20221107/عمال-النقل-في-إسبانيا-يعلنون-الإضراب-المفتوح-1069923672.html
عمال النقل في إسبانيا يعلنون الإضراب المفتوح
عمال النقل في إسبانيا يعلنون الإضراب المفتوح
أفادت وكالة أنباء "RTVE"، اليوم الاثنين، بأن العاملين في قطاع الشاحنات في إسبانيا سيضربون إلى أجل غير مسمى اعتبارا من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T19:07+0000
2022-11-07T19:07+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1048161811_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_437b4bfb71aeaaf6aa4dcb0b538b63d5.jpg
ويشرف على الإضراب المنبر الوطني لحماية قطاع النقل، ويقوم بتنظيمه، حيث يعارض أعضاؤه الارتفاع الكبير بأسعار الوقود في البلاد.واتفقت المؤسسات والنقابات العمالية على هذا القانون مع الحكومة في مارس/ آذار الماضي من هذا العام الجاري، بعد أن أضربت شركات الشحن في البلاد لمدة 20 يوما.أدى إضراب العمال السابق والاحتجاجات في قطاع النقل والشاحنات إلى حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد في جميع أنحاء إسبانيا.وعلى الرغم من انخفاض هذا الرقم بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ارتفاع الأسعار يستمر في التأثير بشكل كبير على الوضع المالي لمواطني إسبانيا.ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تقطع سلاسل التوريد العالمية الناتجة عن العقوبات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1048161811_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_4752b50c5720d119756340de26b1c8fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

عمال النقل في إسبانيا يعلنون الإضراب المفتوح

19:07 GMT 07.11.2022
© AP Photo / Emilio Morenattiاحتجاجات وأحداث عنف مطالبة بإطلاق سراح مغني الراب بابلو هاسل، برشلونة، إسبانيا 16 فبراير 2021
احتجاجات وأحداث عنف مطالبة بإطلاق سراح مغني الراب بابلو هاسل، برشلونة، إسبانيا 16 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
تابعنا عبرTelegram
أفادت وكالة أنباء "RTVE"، اليوم الاثنين، بأن العاملين في قطاع الشاحنات في إسبانيا سيضربون إلى أجل غير مسمى اعتبارا من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويشرف على الإضراب المنبر الوطني لحماية قطاع النقل، ويقوم بتنظيمه، حيث يعارض أعضاؤه الارتفاع الكبير بأسعار الوقود في البلاد.

وأكد أعضاء المنبر أنه في الأشهر الأخيرة، لم تتخذ وزارة النقل الإسبانية إجراءات للامتثال للقانون، الذي يضمن عدم خسارة شركات النقل خلال عملها.

واتفقت المؤسسات والنقابات العمالية على هذا القانون مع الحكومة في مارس/ آذار الماضي من هذا العام الجاري، بعد أن أضربت شركات الشحن في البلاد لمدة 20 يوما.
أدى إضراب العمال السابق والاحتجاجات في قطاع النقل والشاحنات إلى حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد في جميع أنحاء إسبانيا.

وصلت أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية في يونيو/ حزيران من هذا العام، حيث بلغ متوسط الأسعار أكثر من 2 يورو للتر الواحد في معظم محطات البنزين الإسبانية.

وعلى الرغم من انخفاض هذا الرقم بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ارتفاع الأسعار يستمر في التأثير بشكل كبير على الوضع المالي لمواطني إسبانيا.
ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تقطع سلاسل التوريد العالمية الناتجة عن العقوبات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала