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https://sputnikarabic.ae/20221107/غازبروم-تختبر-بنجاح-أنظمة-الغاز-الطبيعي-المسال-في-منطقة-كالينينغراد-1069898590.html
"غازبروم" تختبر بنجاح أنظمة الغاز الطبيعي المسال في منطقة كالينينغراد
"غازبروم" تختبر بنجاح أنظمة الغاز الطبيعي المسال في منطقة كالينينغراد
قالت الشركة إن شركة "غازبروم" أكملت بنجاح العمل على اختبار أنظمة وحدة إعادة تحويل الغاز المارشال فاسيليفسكي والمحطة البحرية في منطقة كالينينغراد. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T08:36+0000
2022-11-07T08:36+0000
روسيا
شركة غازبروم
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وقالت الشركة في بيان: "في الخامس من نوفمبر، أكملت شركة "غازبروم" بنجاح العمل المجدول للتحقق من الحالة الفنية لأنظمة ومعدات وحدة إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية ومحطة استقبال الغاز البحرية في منطقة كالينينغراد".وأضاف البيان "لمدة أسبوعين تقريبا، تم نقل الغاز الطبيعي المسال، الذي كان في المحطة، من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وإرساله إلى نظام نقل الغاز لتزويد الغاز للمستهلكين في المنطقة".وتقع مقاطعة كالينينغراد في بقعة جغرافية منعزلة عن الرقعة الكبرى لليابسة الروسية، وتحدها ليتوانيا من الشرق والشمال الشرقي، وبولندا من الجنوب، وبحر البلطيق من الشمال والشمال الغربي.
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روسيا, شركة غازبروم
روسيا, شركة غازبروم

"غازبروم" تختبر بنجاح أنظمة الغاز الطبيعي المسال في منطقة كالينينغراد

08:36 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Стрингер
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قالت الشركة إن شركة "غازبروم" أكملت بنجاح العمل على اختبار أنظمة وحدة إعادة تحويل الغاز المارشال فاسيليفسكي والمحطة البحرية في منطقة كالينينغراد.
وقالت الشركة في بيان: "في الخامس من نوفمبر، أكملت شركة "غازبروم" بنجاح العمل المجدول للتحقق من الحالة الفنية لأنظمة ومعدات وحدة إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية ومحطة استقبال الغاز البحرية في منطقة كالينينغراد".
وأضاف البيان "لمدة أسبوعين تقريبا، تم نقل الغاز الطبيعي المسال، الذي كان في المحطة، من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وإرساله إلى نظام نقل الغاز لتزويد الغاز للمستهلكين في المنطقة".
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وتقع مقاطعة كالينينغراد في بقعة جغرافية منعزلة عن الرقعة الكبرى لليابسة الروسية، وتحدها ليتوانيا من الشرق والشمال الشرقي، وبولندا من الجنوب، وبحر البلطيق من الشمال والشمال الغربي.
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