https://sputnikarabic.ae/20221107/فواتير-الطاقة-تسجل-رقما-قياسيا-في-أوروبا-على-الرغم-من-الدعم-الحكومي-1069904863.html

فواتير الطاقة تسجل رقما قياسيا في أوروبا على الرغم من الدعم الحكومي

فواتير الطاقة تسجل رقما قياسيا في أوروبا على الرغم من الدعم الحكومي

أكدت مصادر إعلامية غربية أن فواتير الطاقة في أوروبا سجلت رقما قياسيا على الرغم من الدعم الحكومي، حيث تدفع الأسر الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، مقابل الكهرباء... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T12:12+0000

2022-11-07T12:12+0000

2022-11-07T12:12+0000

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104370/68/1043706821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8012c8d4aa6fe2067bc436e25ce57d64.jpg

وبلغ متوسط ​​سعر الغاز المنزلي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حوالي 18 سنتا من اليورو (0.18 دولارا) للكيلوواط / ساعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ضعف ما كان عليه في نفس الشهر من العام الفائت، بحسب بيانات شركة استشارات الطاقة "VaasaETT Ltd".وبحسب وكالة "بلومبرغ" تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تعهدت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 550 مليار يورو لحماية المواطنين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة خلال العام الماضي.وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات، فيليب لويس، والتي تتخذ من مدينة هلسنكي مقرا لها، إنه "بدون الدعم الحكومي، فمن المحتمل أن تكون الفواتير أعلى".وكان الارتفاع الأكبر للعاصمة الإيرلندية دبلن، حيث قفزت أسعار الكهرباء بنسبة 44٪، بينما ارتفع متوسط ​​سعر الغاز في روما بنسبة 97٪.قال لويس: "إذا كنا سنستمر بشكل أساسي في الأزمة لمدة عام كامل آخر تقريبا، أو أكثر من عام، فإن تكلفة هذه الإجراءات بالنسبة لهذه الحكومات ستكون هائلة. في نهاية المطاف سوف ينسى العملاء أن هذه الأسعار ليست أسعارًا حقيقية، سيأخذونها على أنها المعيار ومن ثم يصبح من المستحيل إزالتها".

https://sputnikarabic.ae/20221105/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-أمريكا-من-انتقام-في-حال-عدم-تعديل-التشريع-الأخضر-1069865910.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد