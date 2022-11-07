https://sputnikarabic.ae/20221107/فواتير-الطاقة-تسجل-رقما-قياسيا-في-أوروبا-على-الرغم-من-الدعم-الحكومي-1069904863.html
فواتير الطاقة تسجل رقما قياسيا في أوروبا على الرغم من الدعم الحكومي
فواتير الطاقة تسجل رقما قياسيا في أوروبا على الرغم من الدعم الحكومي
أكدت مصادر إعلامية غربية أن فواتير الطاقة في أوروبا سجلت رقما قياسيا على الرغم من الدعم الحكومي، حيث تدفع الأسر الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، مقابل الكهرباء... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T12:12+0000
2022-11-07T12:12+0000
2022-11-07T12:12+0000
العالم
اقتصاد
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وبلغ متوسط سعر الغاز المنزلي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حوالي 18 سنتا من اليورو (0.18 دولارا) للكيلوواط / ساعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ضعف ما كان عليه في نفس الشهر من العام الفائت، بحسب بيانات شركة استشارات الطاقة "VaasaETT Ltd".وبحسب وكالة "بلومبرغ" تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تعهدت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 550 مليار يورو لحماية المواطنين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة خلال العام الماضي.وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات، فيليب لويس، والتي تتخذ من مدينة هلسنكي مقرا لها، إنه "بدون الدعم الحكومي، فمن المحتمل أن تكون الفواتير أعلى".وكان الارتفاع الأكبر للعاصمة الإيرلندية دبلن، حيث قفزت أسعار الكهرباء بنسبة 44٪، بينما ارتفع متوسط سعر الغاز في روما بنسبة 97٪.قال لويس: "إذا كنا سنستمر بشكل أساسي في الأزمة لمدة عام كامل آخر تقريبا، أو أكثر من عام، فإن تكلفة هذه الإجراءات بالنسبة لهذه الحكومات ستكون هائلة. في نهاية المطاف سوف ينسى العملاء أن هذه الأسعار ليست أسعارًا حقيقية، سيأخذونها على أنها المعيار ومن ثم يصبح من المستحيل إزالتها".
https://sputnikarabic.ae/20221105/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-أمريكا-من-انتقام-في-حال-عدم-تعديل-التشريع-الأخضر-1069865910.html
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فواتير الطاقة تسجل رقما قياسيا في أوروبا على الرغم من الدعم الحكومي
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أكدت مصادر إعلامية غربية أن فواتير الطاقة في أوروبا سجلت رقما قياسيا على الرغم من الدعم الحكومي، حيث تدفع الأسر الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، مقابل الكهرباء والغاز الطبيعي.
وبلغ متوسط سعر الغاز المنزلي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حوالي 18 سنتا من اليورو (0.18 دولارا) للكيلوواط / ساعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ضعف ما كان عليه في نفس الشهر من العام الفائت، بحسب بيانات شركة استشارات الطاقة "VaasaETT Ltd".
ارتفعت تكاليف الكهرباء المنزلية بنسبة 67٪ لتصل إلى 36 سنتا من اليورو للكيلوواط / ساعة.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"
تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تعهدت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 550 مليار يورو لحماية المواطنين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة خلال العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات، فيليب لويس، والتي تتخذ من مدينة هلسنكي مقرا لها، إنه "بدون الدعم الحكومي، فمن المحتمل أن تكون الفواتير أعلى".
ارتفع متوسط سعر الوحدة للكهرباء بنسبة 3.4٪ في أكتوبر/تشرين الأول، بينما ارتفع متوسط سعر الغاز 2.5٪.
وكان الارتفاع الأكبر للعاصمة الإيرلندية دبلن، حيث قفزت أسعار الكهرباء بنسبة 44٪، بينما ارتفع متوسط سعر الغاز في روما بنسبة 97٪.
وعلى الرغم من الطقس الدافئ غير المعتاد الذي شهدته أوروبا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقعت الوكالة ارتفاع الأسعار، "مع اقتراب أوروبا أكثر من الشتاء، مما قد يخلق مشاكل مستقبلية للقادة السياسيين الذين حاولوا إبقاء التكاليف منخفضة بشكل مصطنع".
قال لويس: "إذا كنا سنستمر بشكل أساسي في الأزمة لمدة عام كامل آخر تقريبا، أو أكثر من عام، فإن تكلفة هذه الإجراءات بالنسبة لهذه الحكومات ستكون هائلة. في نهاية المطاف سوف ينسى العملاء أن هذه الأسعار ليست أسعارًا حقيقية، سيأخذونها على أنها المعيار ومن ثم يصبح من المستحيل إزالتها".