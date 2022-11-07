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https://sputnikarabic.ae/20221107/فواتير-الكهرباء-الأوروبية-تصل-إلى-مستويات-قياسية-1069900262.html
فواتير الكهرباء الأوروبية تصل إلى مستويات قياسية
فواتير الكهرباء الأوروبية تصل إلى مستويات قياسية
وصلت فواتير الكهرباء الأوروبية إلى مستويات قياسية على الرغم من الدعم الحكومي، وفقا لتقارير نشرتها وكالة "بلومبرغ". 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T10:18+0000
2022-11-07T10:18+0000
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ونقلت الوكالة عن شركة استشارات الطاقة "VaasaETT Ltd" ، تقريرا يفيد بأنه كان متوسط ​​سعر التجزئة للغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أكتوبر ضعف ما كان عليه في نفس الشهر في عام 2021 ، وبلغ 18 سنتا يورو لكل كيلوواط / ساعة. وارتفعت تكلفة الكهرباء للأسر بنسبة 67% لتصل إلى 36 سنتا يورو للكيلوواط / ساعة.ولوحظت أعلى زيادة في أسعار الكهرباء في أكتوبر في دبلن وبلغت 44%، بينما ارتفع متوسط ​​سعر الغاز في روما بنسبة 97%.ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على فرض خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على الأقل أثناء ساعات الذروة السعرية.وتتزايد المطالبات عبر أوروبا، لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها، وبين سعر الكهرباء.وتعاني دول الاتحاد الأوروبي، من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على موسكو.ذكرت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، في تقرير لها أن 60% من المصانع معرضة للإغلاق في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصةً بريطانيا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة حذرت الشهر الماضي، من أن أوروبا تواجه "مخاطر غير مسبوقة" بشأن إمدادات الغاز هذا الشتاء بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب.
https://sputnikarabic.ae/20221003/الوكالة-الدولية-للطاقة-أوروبا-تواجه-مخاطر-غير-مسبوق-في-الشتاء-بسبب-نقص-الغاز--1068541746.html
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العالم, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي

فواتير الكهرباء الأوروبية تصل إلى مستويات قياسية

10:18 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Павел Лисицын / الانتقال إلى بنك الصورمحطة نووية لإنتاج الكهرباء
محطة نووية لإنتاج الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Павел Лисицын
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وصلت فواتير الكهرباء الأوروبية إلى مستويات قياسية على الرغم من الدعم الحكومي، وفقا لتقارير نشرتها وكالة "بلومبرغ".
ونقلت الوكالة عن شركة استشارات الطاقة "VaasaETT Ltd" ، تقريرا يفيد بأنه كان متوسط ​​سعر التجزئة للغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أكتوبر ضعف ما كان عليه في نفس الشهر في عام 2021 ، وبلغ 18 سنتا يورو لكل كيلوواط / ساعة. وارتفعت تكلفة الكهرباء للأسر بنسبة 67% لتصل إلى 36 سنتا يورو للكيلوواط / ساعة.
ولوحظت أعلى زيادة في أسعار الكهرباء في أكتوبر في دبلن وبلغت 44%، بينما ارتفع متوسط ​​سعر الغاز في روما بنسبة 97%.
ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على فرض خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على الأقل أثناء ساعات الذروة السعرية.
وتتزايد المطالبات عبر أوروبا، لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها، وبين سعر الكهرباء.
وتعاني دول الاتحاد الأوروبي، من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على موسكو.
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، في تقرير لها أن 60% من المصانع معرضة للإغلاق في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصةً بريطانيا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه مخاطر غير مسبوق في الشتاء بسبب نقص الغاز
3 أكتوبر, 07:30 GMT
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة حذرت الشهر الماضي، من أن أوروبا تواجه "مخاطر غير مسبوقة" بشأن إمدادات الغاز هذا الشتاء بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب.
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