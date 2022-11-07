قمة شرم الشيخ للمناخ "كوب 27"
14:52 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 15:13 GMT 07.11.2022)
توجه دبلوماسيون من ما يقرب من 200 دولة إلى قمة شرم الشيخ للمناخ، بمهمة تخضير الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الفقيرة والمعرضة لتغير المناخ والتي بالكاد ساهمت في حل المشكلة مع العواصف المميتة وموجات الحر والجفاف والفيضانات.
افتتح المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، يوم الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وسلم ألوك شارما رئيس "كوب 26" رئاسة المؤتمر إلى وزير الخارجية المصري سميح شكري.
وفي حديثه في الحفل، أشار شارما إلى "العواقب الوخيمة لعدم اتخاذ أي إجراء بشأن تغير المناخ وشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة فيما يخص هذا الشأن".
وبدوره أشار رئيس الدبلوماسية المصرية، سميح شكري، إلى أن "جهود مكافحة التغير المناخي السلبي شهدت استقطابًا في السنوات الأخيرة". وقال شكري: "إن الوضع الحالي يتطلب إجراءات عاجلة من قبل المجتمع الدولي".
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 100 رجل دولة وسياسي من حوالي 190 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف مندوب.
ويضم جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر قضايا مثل تطوير تدابير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع تغير المناخ والتعويض من قبل البلدان النامية.
وتستمر أكبر قمة مناخ في العالم من 6-18 نوفمبر/ تشرين الثاني.
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliالمشاركون يلتقطون الصور خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، مصر 7 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
المشاركون يلتقطون الصور خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، مصر 7 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Mohammed Abedأحد المشاركين يمر بجانب عمل فني في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، مصر 7 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Mohammed Abed
أحد المشاركين يمر بجانب عمل فني في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، مصر 7 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Peter Dejongالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري (يمين) يقرأ وثيقة خلال اجتماع في قمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في مصر 7 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Peter Dejong
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري (يمين) يقرأ وثيقة خلال اجتماع في قمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في مصر 7 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Joseph Eidنشطاء نباتيون يحملون لافتات وهم يتظاهرون عند مدخل مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، المعروف أكثر باسم COP27، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 6 نوفمبر 2022 تم تكليف دبلوماسيين من ما يقرب من 200 دولة مجتمعين في منتجع البحر الأحمر في مؤتمر 6-18 نوفمبر بمهمة تخضير الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الفقيرة والمعرضة لتغير المناخ والتي بالكاد ساهمت في حل المشكلة مع العواصف المميتة وموجات الحر والجفاف والجفاف والفيضانات.
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© AFP 2022 / Joseph Eid
نشطاء نباتيون يحملون لافتات وهم يتظاهرون عند مدخل مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، المعروف أكثر باسم COP27، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 6 نوفمبر 2022 تم تكليف دبلوماسيين من ما يقرب من 200 دولة مجتمعين في منتجع البحر الأحمر في مؤتمر 6-18 نوفمبر بمهمة تخضير الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الفقيرة والمعرضة لتغير المناخ والتي بالكاد ساهمت في حل المشكلة مع العواصف المميتة وموجات الحر والجفاف والجفاف والفيضانات.
© AFP 2022 / Ludovic Marinمضيفات يرحبن بالمشاركين والوفود في جناح إندونيسيا داخل مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في اليوم الأول من قمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، في 6 نوفمبر 2022 انطلقت قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة اليوم في مصر بعد عام من الكوارث المناخية القاسية التي غذت دعوات للدول الصناعية الغنية لتعويض الدول الفقيرة.
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© AFP 2022 / Ludovic Marin
مضيفات يرحبن بالمشاركين والوفود في جناح إندونيسيا داخل مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في اليوم الأول من قمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، في 6 نوفمبر 2022 انطلقت قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة اليوم في مصر بعد عام من الكوارث المناخية القاسية التي غذت دعوات للدول الصناعية الغنية لتعويض الدول الفقيرة.
© AFP 2022 / Joseph Eidيجتمع المندوبون في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في مصر، 6 نوفمبر 2022، من أجل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، المعروف أكثر باسم COP27
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© AFP 2022 / Joseph Eid
يجتمع المندوبون في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في مصر، 6 نوفمبر 2022، من أجل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، المعروف أكثر باسم COP27
© AFP 2022 / Mohammed Abedالمشاركون من النيجر يقفون خارج كشك في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في اليوم الأول من قمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في مصر 6 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Mohammed Abed
المشاركون من النيجر يقفون خارج كشك في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في اليوم الأول من قمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في مصر 6 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Mohammed Abedصورة تُظهر منظرًا لمنشأة في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Mohammed Abed
صورة تُظهر منظرًا لمنشأة في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Mohammed Abedأحد المشاركين يسير من أمام مجسم للأرض لكوكب الأرض في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في اليوم الأول من قمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، في 6 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Mohammed Abed
أحد المشاركين يسير من أمام مجسم للأرض لكوكب الأرض في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في اليوم الأول من قمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، في 6 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Ludovic Marinالمشاركون يجتمعون أمام المنصة السعودية داخل مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في اليوم الأول لقمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، في 6 نوفمبر 2022
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© AFP 2022 / Ludovic Marin
المشاركون يجتمعون أمام المنصة السعودية داخل مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في اليوم الأول لقمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، في 6 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Mohammed Abedصورة تظهر عملاً فنياً في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Mohammed Abed
صورة تظهر عملاً فنياً في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022.